患者暴增9倍，失去信任的中国“新冠肺炎”统计 /. February. 14, 2020 07:44. by 北京=常驻记者 尹完准、李美智记者、申雅馨记者 zeitung@donga.com、abro@donga.com、image@donga.com. 中国改变对新型冠状病毒感染症（COVID-19）确诊患者判定标准后，湖北省的感染者和死亡人数暴增。有人提出疑惑称，新冠病毒发生地武汉等湖北省的新冠病毒扩散趋势比人们所知的还要严重，一直以来是否隐瞒和缩小了事实真相。 湖北省卫生健康委员会13日公布，12日一天内新增确诊病例14840例，死亡242例。与11日相比，确诊患者和死亡人数分别增加了约9倍和2.6倍。每天上午公布正式统计的国家卫生健康委员会直到当天下午，也没有公布统计结果。 湖北省解释说：“为使患者得到及时确诊、提高治疗成功率，把临床（治疗）诊断作为确诊的标准。”“之前通过核酸检查确诊病例，现在改变标准，通过医疗团队的判断及计算机断层扫描（CT）影像，确诊病例大幅增加。”据湖北省统计，这种“临床诊断”导致的确诊病例和死亡病例分别约占当天新增病例的90%（10332例）和约56%（135例）。 湖北省说，“为符合全国其他省份公布的确诊标准，湖北省决定从13日起将‘临床诊断’患者纳入确诊病例范围并予以公布。”即，此前已在其他省份适用的确诊标准现在才开始适用。值得一提的是，经确认，这一确诊分类的依据——中国国家卫生健康委员会《新冠病毒诊断方案》（第五版），早在一周多前的4日就已出台。香港《南华早报》当天指出，“在武汉等地发现疑似新冠病毒肺炎患者和死亡病例后，超负荷的医护人员一直将这些患者列为普通肺炎”。 此外，日本厚生劳动省13日表示，“钻石公主”游轮号上新增感染者44人（乘客43人，乘务员1人）。至此，仅游轮上就有218名确诊患者，日本国内感染人数增至247人。 韩国当天虽然没有确认的新增感染者，但是保健当局和医疗界对于中国的新冠病毒确诊患者和死亡者剧增非常紧张。疾病管理本部13日表示，已向中国保健当局要求确认患者人数剧增。

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