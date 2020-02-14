中国确诊患者暴增，韩国即将迎来留学生入境高潮，现在还不是放松的时候. February. 14, 2020 07:44. . 仅12日一天，“新型冠状病毒19”发源地中国湖北省就出现了242人死亡、14840名确诊患者。截止到前一天，一天的死亡人数还只是90人左右，现在一下子超过了2倍，一天新增确诊人数增加了近10倍。这让随着最近新增患者数呈减少趋势而一度抬头的乐观论黯然失色。至此，全中国累计死亡1355人，确诊近6万人。 中国保健当局对此解释说：“这是对确诊标准进行修改的结果。”说是将在过去临床诊断中被分类为疑似患者的患者变为确诊，以便及早治疗。香港等中华圈媒体一直认为，与武汉地区的患者和死亡人数相比，政府官方统计数字偏小，不断提出“隐瞒论”“少报论”。但是直冇新型冠状病毒疫情出现两个月后，才决定改变方针，事实上这使得此前中国保健当局公布的数据无法令人相信。更何况，死亡人数暴增不能归咎于统计标准的变更。更有不少人指出，中国医疗体系已经到了崩溃状态。 武汉肺炎发源地的事态如此恶化，面对新学期即将到来的国内大学城，中国留学生问题成了燃眉之急。正在韩国留学的中国留学生达7.1万多人（以去年4月为准）。教育部表示，留学生管理监督的主体是大学当局，指示各大学进行现状把握和为期两周的自行隔离措施，但是事实上各大学束手无策。据教育部透露，自新型冠状病毒事态发生后的上个月21日至本月3日的两周时间里，共有9582名中国留学生入境。 大部分大学都把开学日期推迟了两周，出台了宿舍分离收容对策，但有人指出这不太现实。据悉，部分大学的中国留学生人数远远多于宿舍可收容人数，或为了隔离中国学生而不得不把韩国学生赶走。租房自住的留学生则无法管理和监督。教育部长俞银惠昨天要求17个市、道的知事出面协助，把难以在宿舍收容的中国留学生安置在地区设施里，这不能不说是迟来的回应。 不少人担心，如果象牙塔内发生感染，数万人共同运营的大学可能会瘫痪。虽然要克制对新型冠状病毒有过度的不安，同时也不能掉以轻心。放在我们面前的难题是，既要防范万一事态，最大限度提高警戒程度，同时也要考虑到对经济产生的影响，维持日常工作。

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