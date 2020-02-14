“韩国怪物”柳贤振的新搭档捕手. February. 14, 2020 07:44. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 柳贤振(33岁)在2019赛季效力洛杉矶道奇队时与老炮手拉塞尔•马丁(37岁)一起搭档时威力最大化。马丁在柳贤振出场的29场比赛中的20场比赛中戴上了面罩(出任捕手)。上赛季以平均责任失分(ERA)2.32的成绩占据美国职业棒球大联盟全体球员首位的柳贤振在马丁接球时以平均责任失分1.52的成绩发挥得尤其出色。 今年赛季在“新东家”多伦多蓝鸟队，柳贤振会与谁进行配合呢？年轻接球手丹尼•詹森(25岁)成为了有力的接投手组候选人。詹森通过马丁提前了解了柳贤振，正在下功夫。目前正参加在美国佛罗里达州达尼丁举行的多伦多春季集训的詹森说：“我问过马丁(柳贤振)喜欢什么。听到很多有趣的故事。如果我想进一步了解柳贤振，我打算再次联系马丁。”来自加拿大的马丁从2015年到2018年一直在多伦多效力。他与2018年在多伦多出道的詹森是捕手前后辈关系。当时接受采访时，马丁对詹森的评价是，“他是一个让人非常想帮助他，希望他表现好的球员。如果詹森需要我的帮助，我想我会随时提供帮助。” 詹森被评价为“防守型捕手”，他的防守能力很强。2019赛季，他的击球率虽然只有0.207，但防守能力得到了认可，107场比赛打了384局，占据了主力捕手的位置。柳贤振与Framing能力很强的马丁有着美好的回忆。马丁拥有全联盟顶级的Framing能力，上赛季，他以53.1%的概率对进入“阴影区”(经过好球区的球道)的球被判定为好球，名列该领域联赛第四位。詹森也是出道2年，因此拥有了不错的Framing能力。詹森的“阴影区好球”比率为50.2%，排在联赛第22位。特别是，对以右撇子为标准的贴身投球，他以70.5%的概率(联赛第9位)创造了好球，而这是柳贤振的外切快速球主要瞄准的地方。 25岁的里斯•麦奎尔与詹森争夺主力接球手的位置，目前麦圭尔面临着在主力竞争中落马的危险。据当地媒体13日报道，麦奎尔当地时间8日在达尼丁因涉嫌从事色情活动遭到逮捕。据悉，麦奎尔在自己的车内露出部分身体。截止到去年，麦奎尔在2年内作为替补击球手出场44次，取得了0.297的击球率、7个本垒打、15打点、得19分的成绩。对此，多伦多俱乐部方表示：“我们知道，麦奎尔最近卷入了一起不光彩的事件。但从尊重法律程序的角度出发，我不会再提及此次事件。”

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