外媒：“S20，不亚于《寄生虫》获奥斯卡奖”. February. 13, 2020 07:56. by 林賢錫 lhs@donga.com. “不只是电影《寄生虫》包揽奥斯卡多个奖项令我惊讶。三星新公开的Galaxy Z Flip也令人震惊。” 这是美国有线电视新闻网（CNN）当地时间11日对三星电子新型折叠屏智能手机的评价。正如韩国电影《寄生虫》包揽奥斯卡多个奖项震惊全世界一样，主要外媒对三星电子当天在美国旧金山公开的Galaxy S20和Galaxy Z Flip好评如潮。 受到外媒好评的部分主要是相机和电池等三星电子特有的硬件技术。三星电子在此次公开的Galaxy S20 Ultra上搭载了1.08亿像素相机和最大可放大100倍的变焦功能。《华盛顿邮报》在介绍相机性能时称：“Galaxy S20 Ultra可以拍摄距离旧金山码头附近1.5英里（约2.4公里）以外的恶魔岛。”权威信息技术媒体“Phone Arena”评价称：“现有的智能手机摄像头在拍摄动作多的足球比赛等时，无异于无用之物，但此次Galaxy S20有所不同。”可以用Galaxy S20 Ultra拍摄8K视频。 Galaxy Z Flip也受到了好评。美国信息技术媒体Cnet提到了Galaxy Z Flip可以折叠20万次以上，并介绍称，“比起相似的竞争产品，三星在技术上更为出色”。 美国消费者新闻与商业频道（CNBC）说，“竞争对手苹果今年9月才计划推出5G机型，而Galaxy S20则是比这早半年的5G机型”，指出了Galaxy S20的差异化卖点。三星电子计划从下月6日起在全球市场陆续推出Galaxy S20系列。

한국어