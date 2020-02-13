日本游轮感染者暴增，韩国政府应积极考虑接回14名国民. February. 13, 2020 07:56. . 昨天，停泊在日本横滨港的游轮上又确诊了39名新型冠状病毒感染者。在5日确诊首批10名患者后，仅一周时间确诊者就达到了174名，疫情在迅速扩散。船上有包括1200多名日本人在内的56个国家的3700多人，包括9名乘客和5名乘务员在内，有14名韩国国民也在船上被隔离。 据悉，韩国人乘客尚未受到感染。因此，很多人呼吁在感染前尽快将其接回国内，但政府前天表示，没有接回计划。政府认为，日本政府正在采取适当措施，感染病原则上要在相关地区进行控制和治疗，因此，关于接回国民的讨论还为时尚早。 日本政府2日首次得到有感染者上船而后下船的通报后，几天里都没有限制乘客出行，对扩散置之不理。而且在对全体乘客进行检查的问题上也出现了混乱，目前也只对有感染症状或与确诊患者有过密切接触的人进行了检查。日本政府解释说，目前没有把游轮内的感染者人数计入本国感染者之内，如果包括在内，其感染人数将上升到仅次于中国，担心因此对旅游、经济等造成打击。 据说，虽然感染者不断涌现，但1000多名乘务员却在狭窄的空间里准备乘客的饮食，并一起使用卫生间。只是与外界隔绝，对船内感染却置之不理。在日本国内，指责的舆论之声也很高，印度籍乘务员向本国总理求救，乘客和乘务人员都在度过危险而艰难的时间。 韩国政府也应该从保护本国国民的立场出发，敦促日本政府采取更加积极的对策，如果日本不积极，就应积极推动接回韩国。政府认为目前其他国家还没有接回计划，而且也担心在转移过程中出现传染。但是考虑到韩国的医疗水平，可以更加积极地站出来。有关区域管制原则也是在有适当的应对时才说的。本国国民连感染检查都没有得到，被放在船内不管，这种情况下，通过领事馆进行监控，是过于消极的应对。

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