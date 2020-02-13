“剧版《寄生虫》的主角是谁......”全球粉丝早已扑通扑通. February. 13, 2020 07:56. by 李?? baltika7@donga.com. “奉俊昊导演心中早有计划了。” 奉俊昊凭借电影《寄生虫》获得第92届奥斯卡金像奖4冠王，他的下一步行动吸引了全世界的目光。奉俊昊计划，在美国完成剩下的采访和个人日程后，最快于下周初回国。奉俊昊将于19日上午11时在首尔中区威斯汀朝鲜酒店与之前回国的Barunson E&A代表郭信爱、宋康昊演员等一起举行正式记者见面会。 首先，大家非常关注包揽戛纳电影节和奥斯卡奖的大师的步伐和下一部作品。5月31日通过美国TNT播出的剧版《雪国列车Snowpiercer》将充分享受奥斯卡效应。原作电影《雪国列车》中的蒂尔达•斯文顿和宋康昊的角色分别由饰演詹妮弗•康纳利和戴维德•迪格斯饰演。 电影《寄生虫》也确定将翻拍成电视剧。这部作品将在以《权力游戏》、《新闻室》、《切尔诺贝利》而闻名的HBO电视台播出。奉俊昊将和曾执导过《大空头》和《副总统》等影片的导演亚当•麦凯共同负责制作。奥斯卡获奖后，电视台方面决定公布具体的制作计划，至于剧版《寄生虫》将以何种形式公之于众，早在奥斯卡颁奖典礼前就引起了影迷的好奇。 奉俊昊上月接受美国媒体采访时表示：“虽然电影只能限定两个小时，但很多故事认为，电影场面之间可能会发生。我想用五六个小时自由地去探险这种想法。”对于剧版《寄生虫》，奉导演还以英格玛•伯格曼导演的电影《芬妮与亚历山大》为例。在第56届奥斯卡颁奖典礼上，该作品囊括了包括最佳外语片在内的4个奖项，分别被制作成剧版和剧场版两个版本。奉俊昊导演谈到了“家政主管文光(李静恩饰)的脸上为什么有淤青？“朴太太(赵汝贞饰)和敏赫(朴叙俊饰)的秘密关系”等电影中没有拍出来的微妙关系和叙事。 全世界粉丝围绕电剧版《寄生虫》的选角意见纷至沓来。好莱坞媒体《最后时限》报道说，“虽然距离挑选角色还有很长的路要走，但马克•拉法罗主演的传闻仍在继续。”在社交网络服务(SNS)上，也有人担心把有色人种角色换成白人演员的“洗白”。有网友留言称“应该选亚洲演员来出演”“如果背景是美国，就应该选各种各样的人种”。 奉俊昊在获得奥斯卡奖后举行的韩国记者座谈会上，提及了下两部电影作品。他说，这两部作品分别是以描述首尔市中心发生的独特恐怖状况的韩语电影和2016年在伦敦发生的真实故事为背景的英语电影，从两年前开始已着手准备。预计英语电影将分别在英国和美国各拍摄一半。对此，在互联网上出现了“英国伦敦高层公寓—格伦费尔塔大火灾(实际事件发生在2017年)”等推论。CNN报道称，“对于下一部作品的提问，奉导演省略了详细的说明，并表示‘心中早有计划。这是我自己的事情’。”

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