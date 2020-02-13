战胜恶评的名画. February. 13, 2020 07:55. by 美术评论家 . 一对看似农夫的男女站在白色房子的映衬下。手持铁丝的男生一脸不高兴地盯着观众，而身穿围裙的女生则用担心的眼神望着旁边。虽然不知道他们为什么以这样的表情站着，但是这幅画给美国艾奥瓦州出身的无名画家格兰特·伍德带来了世界级的名声。 画中的模特是画家的妹妹和主治医师牙医。当时模特的年龄分别为30岁和62岁。画家可能画过父亲和女儿，但这幅画长期以来被理解为一对夫妻的肖像画。背景里的白色房子是画家在艾奥瓦州的实际上的家，是仿照欧洲哥特教堂建筑建造的典型的美式农家住宅。伍德将这幅画拿到1930年芝加哥美术馆的年度展览会上展出。画作一经公开，公众和部分评论家纷纷称赞，但著名评论家们却恶评如潮。 《西方美术史》的作者兼美术史权威的H·W·詹森将伍德的画作比喻为受到希特勒政权支持的画作，并表示，“艺术家和批评家们应该警惕大众的意见”。著名评论家克莱门特·格林伯格也直言不讳地予以蔑视，称之为“优秀的抽象画家的失败画作”，比伍德的“最华丽的成功之作更为有趣”。20世纪30年代立体派和超现实主义是画坛的主流，后来抽象表现主义取代了它，在评论家们眼里，这幅画应该是落后于时代的地方画家的画作。 但是大众却热衷于邻里般的画中两个人物的魅力。战胜艾奥瓦州贫瘠环境的诚实勤劳的农夫，通过努力取得朴素成功的美国人，顽固而保守的乡下人，勉强压抑着恶意感情的夫妇，生活在充满虚张声势的家里的人们等等，伴随着各种解释，涌现了诸多仿制品和复制品，边缘画家的作品成了“美国人的象征”。最终，最高权威人士的恶评也没能战胜大众的支持和狂热。

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