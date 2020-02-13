下班也要看脸色...MLB新人金广铉：“全新的环境，有点紧张”. February. 13, 2020 07:55. by 姜泓求 windup@donga.com. 迎来加入美国职业棒球大联盟春季集训第二天的圣路易斯红雀队的金广铉(32岁)不愧是“大龄新人”。号令KBO联赛的记忆都是过去的事情。他也是主教练眼中的新人之一。自己也很清楚。这再次让人想起13年前的2007年，他刚刚高中毕业，在职业赛场上闯荡时的初心。12日，在美国佛罗里达州朱庇特的罗杰迪恩球场见到的金广铉掩饰不住激动的心情，说“全新的环境，有点紧张”。 梦想已久的美国职业棒球大联盟(MLB)的每一个细节都令人耳目一新。上下班路上也发生了突发事件。在与球队汇合的第一天11日，他比预定时间(上午7点)早的6点半到达俱乐部，迎接他的是紧闭的大门。结束个人训练和接受媒体采访后，他还在看别人什么时候下班。金广铉表示，“不是大联盟第1年吗？观察气氛后，同事们下班时自己才洗漱回家。听说只要遵守时间、遵守规则就行了。” 当天他完成了首次候补投手投球训练。他与以邀请选手身份加入训练营的二流联赛捕手何塞•古多伊组成接投手组，投了50个球。快速球和变化球以80~90%的力量投出。作为第一次候补投手投球训练，算是投了很多球。投球后，通过翻译与古多伊进行了一段时间的对话，金广铉说：“听说球的旋转能力稍微差一点。我会让身体变得结实，使旋转力和速度得到更好的提升。” 性格活泼的金广铉首先用英语和队友们搭话，积极融入球队。虽然大部分都是通过翻译进行沟通，但是简单的对话都是直接用英语进行。金广铉说：“很早开始运动，结束之后有大把业余时间。应该学习英语，以便进行日常对话。”他还被队友们称为“KK”。在首字母“KKH”中取了两个字母。金广铉说：“在棒球中K不意味着三振吗？这既是一个好的含义，也是队友们很舒服的称呼，让我也能很亲切地靠近他们。” 当天，金广铉还介绍了在加入圣路易斯队之前，从老东家SK队队友那里收到的花鞋礼物—崔正的球棒。由于没有指名击球手制度，投手也可以进入击球席，因此，金广铉在本赛季必须消化击球科目。在KBO联赛中，金广铉以替补击球手的身份取得了2次有效击球、无安打、1打点、1个四坏球上垒、1三振的成绩。金广铉表示，“将接过著名选手的球棒，用10把来还。我开玩笑说‘我要轰出三记本垒打’，如果击中球，我会全力奔跑到1垒。” 金广铉的热身赛出场日程也已确定。他将于23日在罗杰迪恩球场举行的与纽约大都会队的比赛中出场。由于这是球队本赛季的第一次实战，因此分量不轻。金广铉预计会打2局左右。在此之前的15日和19日他将分别进行候补投手投球和现场投球(在打席安排击球手像实战一样进行的投球)。

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