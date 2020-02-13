美国民主党竞选：桑德斯以微弱优势赢得新罕布什尔州胜利，布吉蒂格排名第二. February. 13, 2020 07:55. by 曼彻斯特=常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 当地时间11日，在美国民主党总统候选人竞选的第二个关口——新罕布什尔州预选中，参议员伯尼·桑德斯（79岁）以1.5%的优势领先印第安纳州南本德市市长皮特·布吉蒂格。在3日举行的艾奥瓦州党员大会上，布吉蒂格以0.1%的优势战胜桑德斯，预计两名候选人之间的竞争将持续下去。 当天，桑德斯获得25.9%的支持率，领先布吉蒂格（24.4%）。接下来是参议员艾米·克洛弗萨（60岁）和参议员伊丽莎白·沃伦（71岁），分别占19.7%和9.3%。 桑德斯是与新罕布什尔州相邻的佛蒙特州选区参议员，在2016年新罕布什尔州竞选中获得了60.1%的压倒性支持。不过，布吉蒂格的风头正劲，加上具备出色辩论能力的克洛弗萨，这次桑德斯是勉强保住了头名。有分析称，虽然他雪洗了艾奥瓦州的遗憾，但并不具备今后能够单独领先的强大动力。新罕布什尔州人口只有约136万，但却是50州中第一个能够举行预选的州。与只有党员才能投票的党员大会相比，这里很好地体现候选人参加正式选举的竞争力。

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