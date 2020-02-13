“有人说他盖房子只需要53颗，而不是一袋钉子”. February. 13, 2020 07:54. by 金哉希 jetti@donga.com. “有说说他盖房子的时候只需要53颗，而不是一袋钉子。” 在奉俊昊导演(51岁)的电影《雪国列车》中饰演“柯蒂斯”的好莱坞演员克里斯•埃文斯在2013年的一次采访中这样描述了奉俊昊导演的拍摄方式。也就是说，他知道如何精准地拍摄，并定好了所有的镜头。埃文斯说，“拍摄两人对话的场面时，一般都是全景拍摄(将两人都拍下来)，然后在我这边和对方那边分别拍特写，而奉俊昊导演只用一组镜头就完成了拍摄。”据说，当记者问他“不需要全景拍摄吗”时，奉俊昊斩钉截铁地说“不”。埃文斯说：“奉俊昊导演的脑子里已经有了一个电影拍摄程序记事板，完成剪辑后就能直接进入拍摄状态。几乎是天才(borderline genius)。” 与《雪国列车》结缘的著名海外演员一致认为，与奉俊昊的合作是一次“独特”“新鲜”的经历。 英国演员约翰•赫特爵士在《雪国列车》中出演了平息下层民叛乱的圣子“吉列姆”一角，2014年他在接受澳大利亚媒体采访时表示，“和蒂尔达•斯文顿拍完戏后我们一致认为，(除奉导演外)不再想和其他导演合作了。奉导演精准地拍摄了他在银幕上想让观众们看到的场面。” 演员们不拘一格，真诚地沟通，高度认同奉导演的品性。被称为奉导演的“御用演员”的宋康昊在1997年担任无名戏剧演员时，曾参加过某电影的短节目试镜，但最终落选。当时担任助理导演的奉导演给他留下了很长一段传呼机语音留言。宋康昊表示：“当时已经决定出演奉俊昊导演的电影。”5年后，他们共同创造了《杀人回忆》。 出演电影《玉子》的斯文顿在2013年为宣传《雪国列车》访韩时曾表示：“奉导演拥有细腻而又权威的奇妙气质，他具有吸引人的力量。拍摄现场就像脑子里装着百科全书一样，他知道所有答案。”

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