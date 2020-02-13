文在寅呼吁“消除不安，恢复日常活动”. February. 13, 2020 07:54. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统12日就新型冠状病毒感染症表示：“消除过度的不安感，重新活跃日常活动，特别是经济活动和消费活动，是（搞活经济的）根本性对策。” 文在寅当天在前往首尔南大门市场，与商人共进午餐，并表示，“国民太过于萎缩，躲避传统市场，对于国民生活和民生经济没有很大帮助。”文在寅继9日前往忠南牙山温阳温泉市场后，时隔3天再次来到市场。他的目的是唤起对新型冠状病毒事态导致经济心理萎缩的警惕，努力提高经济活力。 在午前之前，文在寅戴着口罩进入市场，恢复此前访问现场时省略的握手环节，对商人们予以鼓励。文在寅先进入一家销售釜山鱼饼的商铺，问道：“釜山鱼饼很有名，生意有多难做？”商人答道：“走动的人本身就很少。生意不好做。”一家人参店的商人说：“与新型冠状病毒事态之前相比，中国游客好像减少了70%以上。”文在寅再次问道：“不是减少到70%，而是干脆减少了70%，只有30%吧？” 文在寅表示，“我很担心，所以来看看你们”，“希望我们的到来能够成为力量。政府会尽全力支持小工商业者、个体户，情况会稳定下来，让我们一起加油，一起克服。”部分商人直接走开进了店铺。青瓦台认为，新型冠状病毒新确诊患者的增加趋势已经缓解，已然度过了难关，计划集中制定激活经济的对策。

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