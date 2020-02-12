朝美“争取时间游戏”中，文在寅政府的急躁症只会滋生后患. February. 12, 2020 08:09. . 美国有线电视新闻网（CNN）10日报道称，美国总统特朗普最近对参谋们表示：“在11月总统选举之前，无意与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行另一场首脑会谈。”这表明，特朗普总统埋头于竞选连任活动，对没有成果的朝美谈判感到郁闷，对朝核问题不再感兴趣。青瓦台相关人士昨天也表示，“白宫和平壤现在好像各自有所打算”，没有否认朝美胶着状态持续的可能性。 特朗普总统参与朝核问题的意志变得模糊的观测并不新鲜。特朗普总统从去年年底开始一直没有提及对朝政策。在年初的国情咨文中，提都没有提及朝鲜。这是在金正恩宣布“突破正面”长期战的情况下，特朗普总统对朝核问题失去兴趣、不会做出任何让步的无言信息。但是，特朗普总统总是在局势的发展中寻找戏剧性的机会，因此这种漠不关心能持续多久还是未知数。越是这样，朝鲜就依然越有可能为了引起美国的关注而进行盲目的赌博。 朝美都表示“时间在我们这边”，都是要在等待上一决胜负的氛围。美国期待，只要国际社会继续对朝鲜实施制裁，朝鲜就会因经济窘迫而不能长久坚持，而朝鲜则期待随着时间的流逝、自己的核能力逐渐增强，感到威胁的美国最终会伸出手来。但是，如果这种争取时间的游戏固定下来，最终可能会引发极限对决危机。 在朝美对立中，南北关系实际上已沦为附属变数。韩国政府不顾美国的忧虑，推进朝鲜个别旅游等南北事业，也是是极力阻止朝美胶着局面的长期化。但是，如果甘愿承受与美国的摩擦而死死缠住朝鲜，将很难取得任何进展。必须明白，因为这种急躁症，在需要韩国发挥作用的时候，韩国可能会被朝鲜无视，被美国不信任，处于什么都做不了的处境。

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