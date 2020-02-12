选择猫的人. February. 12, 2020 08:09. by 文学评论家·全北大学教授 /. 会不会因为心爱的猫咪失踪了而取消结婚呢？赵南柱作家的短篇小说《有露台的房子》中就发生了这样的事情。 两人为了结婚连请帖都做好了。养猫的女人建议男人签约有露台的房子作为婚房。因为她想让喜欢看雨滴在窗户上滴溜溜地滚动的猫咪真正看到雨滴。但是，在把地址贴到请柬信封上时，出事了。猫咪从男人无意中打开的门里走了出去。 女人不由自主地拨打了112。虽然这是不现实的行为，但这是迫切的心情使然。两人想张贴传单寻找猫咪，但没用。在女人看来，如果有地狱，那么“养的猫咪消失的这里”就是地狱。男人把原来各自邮寄的请柬，连同女子的那些，一起用邮递的方式寄出了。女人后来知道后，说了声谢谢，但内心并不感谢。心里反而很不接受这种照顾。对一个在猫咪失踪后都记不清自己做了什么、处于心理创伤状态的女人来说，不给予这样的照顾或许反而是真的照顾。与男人不同，对于女人来说，猫与其说是宠物，不如说是家人。但家人不见了。所以结婚是以后的问题。结果，女人不仅退了租的房子，还退了婚。她在一个月后找到了猫咪，但和男人的关系却成了过去式。 丢了猫咪就放弃结婚，用常识的眼光看，这是完全无法理解的。但如果某个人失去猫后，甚至把生活当成地狱，也许首先要让这种创伤得到治愈。这不是对与错的问题。小说通过投射在故事里的情感的力量说服人们，不仅是人类，有时也不能忽视与其他物种的关系，以及由此产生的伤痛。

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