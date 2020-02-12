渐行渐远的朝美，青瓦台苦心说服特朗普. February. 12, 2020 08:10. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 美国总统特朗普明确表示在11月美国总统选举前不会与朝鲜国务委员会委员长金正恩举行第三次首脑会谈的消息传开后，朝美无核化谈判的动力逐渐减弱。青瓦台计划通过单点式韩美首脑会谈等说服特朗普总统，但是韩美外交界越来越多的人担心白宫的氛围难以扭转。 青瓦台相关人士11日针对美国有线电视新闻网（CNN）关于特朗普总统表示在大选前不会举行朝美首脑会谈的报道表示：“白宫和平壤看起来各自有所打算”，“朝美双方很可能暂时都不会采取具体行动。” 青瓦台正在困惑中苦思对策。政府内部要求举行韩美首脑会谈的呼声也越来越高。最近，国家安保室第二次长金铉宗和总统和平企划秘书崔钟健访问美国，与华盛顿的对等人士进行了连锁会晤。但据悉，随着特朗普总统展开竞选连任活动，青瓦台正在为举行首脑会谈的时间发愁。 部分人担心，宣布正面突破并要求美国以“自上而下”方式进行谈判的朝鲜可能会重新发起挑衅。11日，根据军用飞机追踪网站“飞行器观察”的报道，美国海军的一架P-3C海上巡逻机飞到了韩国上空。据悉，美军机已经探测到了朝鲜潜水艇基地（咸镜南道新浦等地）和潜发弹道导弹的挑衅征兆。 此外，为参加韩美工作小组会议而访韩的美国国务院对朝政策特别副代表艾丽克斯·翁当天会见了统一部政策室长崔永俊，讨论了韩国政府单方面的南北合作构想。

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