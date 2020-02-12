中国产零部件供应紧张......现代汽车恢复部分车型生产. February. 12, 2020 08:10. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 受新型冠状病毒感染症(武汉肺炎)的影响，一度中断国内整车工厂运转的现代汽车11日恢复了部分车型的生产。现代汽车计划，加上合作公司在国内工厂紧急生产的产品，除客车和卡车生产线外，截止到17日全部恢复正常生产。 现代汽车从11日上午开始启动本月10日之前停止运转的蔚山第二工厂。这里是生产人气运动型多功能车(SUV)Palisade和捷恩斯GV80的地方。这得益于导致此次停产的零部件“导线系统(wiring harness，也称线束)”的供需从10日开始部分供应。 此前，由于京信、Yura Corporation等制造导线系统的合作公司的中国工厂因春节假期延长而停产到9日，现代汽车从4日开始依次停止了国内工厂的运转。 导线系统从10日开始通过仁川港、平泽港、仁川国际机场等进入韩国。中国当局允许了新型冠状病毒危害相对较小的山东省地区工厂的启动。但中国国内并非所有工厂都恢复了生产导线系统，因此部分减产将不可避免。合作公司相关人士表示：“中国各地区恢复生产的方针根据具体状况灵活变动，很难预测。” 因同一配件不足而从4日开始停产的双龙汽车将从13日开始恢复平泽工厂的生产。11日至14日停止釜山工厂运转的雷诺三星汽车也将从17日开始恢复正常生产。大林大学汽车系教授金必洙(音)表示：“整车企业和合作公司们把挽回因此次停产而造成的生产损失作为了课题。由于加班等原因追加的人工费支出等经营上的负担最终要由业界承担。”

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