“因为被某种球队盗取签名，惨遭美职棒大联盟驱逐”. February. 12, 2020 08:11. by 黃奎引 kini@donga.com. 前美国职棒大联盟投手迈克•沃尔辛格(32岁•照片)控告休斯敦太空人队说，因为偷窃签名，自己的美职棒大联盟生涯已经结束。 美联社11日报道称，“沃尔辛格已经向洛杉矶(LA)高等法院起诉了该俱乐部，称他因为休斯敦队的不公正行为而遭受严重损失。” 沃尔辛格在效力多伦多蓝鸟队时期的2017年8月5日客场挑战休斯敦队的比赛中，作为球队的第三号投手，在第4局下半局2人出局1垒有人的情况下登上了投手踏板。此后被对方击出四坏球上垒、3分本垒打、二垒打、四坏球上垒、安打、安打、四坏球上垒等，共失4分后，才以左翼手腾空球结束本局。 这场比赛后，沃尔辛格被下放到了美国二流职业联赛，此后他再没有机会站上美职棒大联盟赛场的投球土墩。沃尔辛格认为，他在这场比赛中表现不佳，是因为在休斯敦有人偷走了他的签名，如果没有被偷签名，那么他的职业生涯就会发生变化。 美国职业棒球大联盟事务局在涉嫌盗取签名事件发生后，经过一个月的调查，得出了休斯敦队在2017年有组织地盗取签名的结论，并下达了处罚决定。 在柳贤振(33岁•多伦多)2015年因肩伤无法上场时，沃尔辛格曾在洛杉矶道奇队代替柳贤振担任首发投手，因此他在韩国球迷中也是非常熟悉的投手。2018~2019年他效力于日本职业棒球乐天队，但今年未能找到所属球队。

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