德国总理头号接班候选人“小默克尔”不参加竞选，接班构图出现问题. February. 12, 2020 08:11. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 被视为德国总理默克尔接班人的基督教民主党党魁克兰普-卡伦鲍尔（58岁）不仅辞去党魁职务，还突然宣布不参加下届联邦总理候选人竞选。5日，在选举德国图林根州州长的过程中，极右政党“德国另类选择党”将选票集中投给基民党候选人，事实上与德国政界被视为禁忌的极右政党展开了合作，克兰普-卡伦鲍尔是在为此承担责任。 据美联社等媒体报道，克兰普-卡伦鲍尔当天在柏林基民党中央党部宣布：“在今年夏天主持党魁兼总理候选人竞选过程后，将辞去党魁职务。” 克兰普-卡伦鲍尔被称为“小默克尔”。她曾任萨尔州州长，2018年初被默克尔看中，被提拔为基民党秘书长。同年12月，克兰普当选为党代表，成为将于2021年退出政坛的默克尔的接班人，受到广泛关注。在去年的欧洲议会选举、德国萨克森州等地方选举中，由于基民党支持率下降，党内地位有所下降，但一直被视为下届总理的头号候选人。 她突然宣布辞任党魁和总理候选人，是因为5日的图林根州地方选举结果。在此次选举中，执政党基民党将具有市场主义倾向的少数党自由民主党所属的托马斯·凯默里希推举为州长候选人。据观察，基民党在图林根州只是第三大党，图林根州第一大党左翼党所属的现任州长拉马洛可能再次当选。 问题是，在这个过程中，“德国另类选择党”没有选择自己的候选人，而是从战略上把选票集中投给自由民主党，使得凯默里希当选。也就是说，执政党基民党和“德国另类选择党”合作，让自由民主党候选人当选。基民党与素有“新纳粹”之称的“德国另类选择党”合作，使全德国陷入冲击，克兰普-卡伦鲍尔对表决失败承担责任，被迫辞职。 由于“小默克尔”辞职，今后德国政坛将发生翻天覆地的变化。默克尔总理执政前的政治对手、前基民党议会领导人弗里德里希·梅茨，正在崛起成为新的总理候选人。梅茨得到党内右派势力绝对支持，在去年12月的下任总理候选人支持率调查中上升至第一位。此外，主导德国难民开放政策的卫生部长延斯·舒潘，基民党副党魁、北莱茵-威斯特法伦州州长阿尔明·拉谢特，德国联合政府另一轴——基督教社会党代表马库斯·亨德等也是有力的候选人。

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