韩政府当局：“尽量减少访问确认社区感染的6个亚洲地区”. February. 12, 2020 08:11. by 卫恩智记者 •李允泰记者 wizi@donga.com,oldsport@donga.com. 韩国政府建议，除确认感染新型冠状病毒感染症(武汉肺炎)社区感染的中国外，亚洲6个地区也尽量减少旅行或访问。世界卫生组织(WHO)也在晚些时候警告了第三国感染的危险性。 中央事故处理本部副本部长、保健福利部次官金康立在11日的发布会上表示：“这是为了防止新型冠状病毒通过第三国流入国内。如果不可避免地要访问相关地区，也应尽量减少旅行时间和人员。”对象为新加坡、日本、马来西亚、越南、泰国和中国台湾。世界卫生组织(WHO)公布的确认或推测为感染的12个地区(包括韩国)中，首先劝告了与中国交流较多的亚洲地区。 政府还劝告说，如果访问出现新型冠状病毒患者的国家，回国后应尽可能在家停留14天，避免与他人接触。患者发生地区除了确定社区感染地区以外，还有美国、德国、法国等18个地区。政府强调，如果从这些地区回来，应遵守洗手、咳嗽礼节，应克制前往人流密集场所等。 但是政府并没有调整旅游警报阶段。与新型冠状病毒流行相关，外交部向中国湖北地区发出了撤离建议(第三阶段)，其余中国地区(包括香港、澳门)则发出了克制旅行(第二阶段)的警报。金次官解释说：“旅行警报是综合考虑各国治安、自然灾害等状况后决定的。此次劝告是另外提供传染病相关信息，以帮助判断是否适合旅行。” 世界卫生组织总干事谭德塞10日(当地时间)也警告了第三国传染的危险性，“最近从没去过中国的人身上也发现了(新冠病毒)被传染的事例。这种少数事例可能成为导致更大灾害的导火索。”

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