美大使哈里吃“炸酱乌冬面”，并给奉俊昊呐喊助威. February. 11, 2020 08:49. by 金哉希, 申나리 jetti@donga.com,journari@donga.com. “杰西卡，独生女，伊利诺伊州芝加哥，同系学长金振模，他是你堂哥。” 在电影《寄生虫》中，基婷(朴素丹)和基宇(崔宇植)来到朴经理人(李善均)家，在按门铃前为了记住他们自己制造的虚拟人物“杰西卡”的简历，改写《独岛是韩国领土》的歌词制作了该歌曲。这首歌被命名为《杰西卡之歌》，《杰西卡广告歌曲》获得了旋风般的人气。利用推特、照片墙等社交网络服务(SNS)上流行的要素制作的照片或视频，积极地共享。 《寄生虫》的北美发行公司NEON在SNS上共享了朴素丹亲自演唱《杰西卡之歌》的视频。朴素丹在视频中表示：“把这首歌献给想学习门铃歌曲的各位。” NEON将《杰西卡之歌》制作成铃声，并提供下载链接。印有《杰西卡之歌》中登场的杰西卡、伊利诺伊、芝加哥等英语文句的T恤和马克杯也登场了。 忠淑(张惠珍饰)为了给朴社长的儿子做料理而急急忙忙做的“炸酱乌冬面”也掀起了热潮。随着人们对炸酱乌冬面的关心越来越大，导演奉俊昊亲自解释了加入韩牛的炸酱乌冬面的诞生背景。奉俊昊去年10月在美国好莱坞举行首映式后，在座谈会上表示：“这是两种速食面的混合物。一个是炸酱面，另一个是辣面。富人通常只吃贵而健康的食物，所以很少吃这些东西，但这种食物却很受孩子们的欢迎。为了展现‘孩子是孩子’这一点，插入了该场面。”接着他说，“妈妈在上面画了富有的里脊肉浇头。这部分是我的创作。” 10日，《寄生虫》获得奥斯卡最佳原创剧本奖后，美国驻韩国大使哈里•哈里斯在推特上留言祝贺，“与大使馆同事一起吃‘炸酱乌冬面’，享受奥斯卡颁奖典礼观看派对”，并上传了杯装方便面等照片，引起了关注。 在各国制作的《寄生虫》海报也成为话题。在法国、瑞士和德国，金相万导演设计的海报上加入了“寻找侵入者”的字样。在中国香港和澳门，加入“上流寄生族”的标题，并附上了“可能不是穷途末路”的文案，在日本则附上了“半地下室家族”的副标题。英国发行公司展示了将朴社长家的各个地方分割成9个画面的海报。该海报被评价为在朴社长家的桌子下面藏有奥斯卡奖奖杯，非常有才气。

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