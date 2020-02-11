重新书写92年奥斯卡历史的《寄生虫》，实现非“寄生”而是“自生”的壮举. February. 11, 2020 08:52. . 奉俊昊导演(51岁)凭借电影《寄生虫》改写了世界电影史。《寄生虫》昨天在第92届美国奥斯卡颁奖典礼上，从最高荣誉最佳影片奖到最佳导演奖、最佳原创剧本奖、国际电影奖(原最佳外语片奖)，共捧得4座奖杯，震惊了世界。这是奥斯卡历史上非英语圈电影首次获得最佳影片奖，也是在世界大众文化中心展示韩国文化力量的壮举。 此前，在欧洲3大电影节上，韩国电影曾10多次获奖。但是好莱坞的壁垒却很高。非英语圈的亚裔作家作品获得最佳原创剧本奖，这在《寄生虫》之前是从没有过的。中国台湾导演李安曾获得最佳导演奖，但那是一部好莱坞电影，由好莱坞资本和演员拍摄。 奉俊昊导演一直以来以超越题材界限的电影想象力，诠释了对社会的批评信息，作为获得评论界好评和票房认可的导演备受关注。《寄生虫》也以辛辣的讽刺和黑暗的惊悚手法，将所有国家共同存在的贫富差距问题拍成影像，在世界各地掀起了“综合症”。 迄今为止，该片已获得57个海外电影节的邀请，获得55个主要电影奖，在美国上映的历代外语片中，票房排名第六。《寄生虫》还计划在美国有线频道HBO制作成同名电视剧。 奉导演说“我前面有很多电影前辈”，强调《寄生虫》的成功背后有着101年历史的韩国电影传统功不可没。把一度依靠好莱坞电影维持生计的韩国电影做强，从反面说也给国内电影产业带来了雪上加霜的危机。1988年打开外国电影直销大门时，2006年决定减少国产影片配额时，出现了“韩国电影已死”“丧失了文化主权”等激烈的抗议。但是通过激烈的竞争和挑战克服危机后，林权泽、李沧东、金基德、朴赞郁导演接连在世界3大电影节上传来喜讯，国内上映馆的韩国电影占有率从2000年的35.1%上升到去年的51%。 不仅是亚洲，曾是文化商品出口国的美国和欧洲现在也喜欢看韩国电影和电视剧，听韩国流行音乐。这并非得益于政府的保护政策。任其自由竞争，才出现了《冬季恋歌》，BTS也登场了。奉俊昊导演说：“在进行最冒险的尝试时，当它吸引大众时，其将具有最大的破坏力。”新的10年开始了。期待以创造力和挑战精神培养韩国软实力的尝试能够继续下去。

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