梅西上演“助攻帽子戏法”. February. 11, 2020 08:53. by 李元洪 bluesky@donga.com. 里奥内尔•梅西(33岁•巴塞罗那)本轮上演“助攻帽子戏法”，成为征战2019~2020赛季西甲联赛的球员中首位加入“双十俱乐部”(10粒进球-10次助攻以上)的运动员。 10日，在西班牙塞维利亚举行的西班牙足球甲级联赛第23轮比赛中，巴塞罗那队客场以3比2逆转战胜皇家贝蒂斯队。梅西在上半场第9分钟助攻弗兰基•德容(23岁)打入1比1扳平比分的一球，之后他又在上半场补时阶段助攻塞尔吉奥•布斯克茨(32岁)将比分扳成2比2平，并在下半场第27分钟助攻克莱门特•朗格莱打入反超比分的制胜进球。本场比赛之后，联赛积分榜排名第2位的巴塞罗那队以15胜4平4负(积49分)落后领头羊皇家马德里队(积52分)3分。追加助攻3次的梅西取得14球和11次助攻，在两个领域都处于领先地位。 梅西加入“双十俱乐部”在本赛季西甲联赛、英超联赛(EPL)、德甲、意甲四大联赛效力球员中，是继杰登•桑乔(20岁•多特蒙德•12球13次助攻)之后，第二位实现该成就的。梅西在2017~2018赛季取得34球12次助攻，2018~2019赛季取得36球13次助攻等，在最近两个赛季连续包揽了联赛进球和助攻(共同)冠军。

한국어