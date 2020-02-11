战争和传染病. February. 11, 2020 08:53. by 历史学家 /. 人类历史上牺牲最多的战争是第一次世界大战（1914年∼1918年）。牺牲者达1500万人以上。这是一次巨大的牺牲，足以改变人类的生活方式和世界历史的潮流。但在战争即将结束时的1918年，夺走其3倍生命的死神袭击了人类。这是被称为“西班牙流感”的病毒攻击。遇难者超过5000万人。 因为不是医生，所以不太清楚，但可能是由于世界大战，诸多大陆的人聚集在一起然后散去，导致流感的变强和蔓延。隋唐战争是韩国历史上最大规模的战争，当时就像是来自中国的瘟疫袭来。契丹入侵时，亦发生了瘟疫。据说，上个世纪七八十年代人们突然流血死去的怪病——流行性出血热，是6·25战争时期跟随中国军队而来的老鼠引起的。战争常常带来两种灾难。饥荒和传染病。两个灾祸都是以不同的理由开始的，但终究是两者相遇，彼此成因。病毒会夺去因饥饿而身体衰弱的人的生命。人死了，土地荒废了，粮食生产就会减少，饥荒就会加剧。战争以各种方法杀人。因此，国家必须尽最大的努力防止战争。 问题是，如果没有牺牲，这种努力也不能奏效。阻止战争的最佳手段不是外交，而是国防力量。在朝鲜王国时代，要想应对战争，必须建造城堡。越是大规模筑城，各地就越要征用壮丁。那么就会发生传染病。迁都首尔后，为了修筑都城，建立首都的基础设施，从全国各地征用了人丁，结果传染病蔓延到全国各地。正因为如此，如果想进行筑城或大规模工程，总是有人反对。但是如果中断筑城，将会带来更大的灾难。这就是人类史的现实，因此我们必须用理性的眼光而不是感情来看待社会问题。

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