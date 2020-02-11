LG加快“数码转换”. February. 11, 2020 08:53. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG集团今年加快了人工智能数码转换的速度。在邀请创业公司AI专家听课的同时，还积极培养公司内部专家。 据业界10日透露，本月13日由LG经济研究院主办的LG论坛的主题是“人工智能利用的现在和未来”。LG论坛是集团内的智囊团LG经济研究院每月综合分析国内外焦点问题后，以名师授课的形式听取说明并进行讨论的场所。从向公司内外传达经营信息并展现事业方向性等方面来看，具有不小的意义。从1998年开始到去年为止，是在以集团会长和分公司核心高管为对象按季度聚集的“定期高管研讨会”基础上扩大改编的活动。 人工智能创业公司VoygerX的南世东（音译）代表将负责此次LG论坛的发表。南世东是制作“sayclub”的前身“Oneclick”聊天服务的开发者出身，是深度学习技术的国内代表专家。VoyagerX是利用人工智能自动识别声音并制作字幕的创业公司。分析认为，LG将参考外部人工智能创业公司的革新事例，进行开放性革新。 与人工智能技术接轨和数码转换，是（株）LG代表具光谟就职以来一直强调的关键词。他数次表示，要加强人工智能和大数据分析力量，从根本上革新组织与企业战略。具光谟在去年9月公司内部教育机构LG人和园召开的就任后的第一个研讨会上曾强调：“数码转换是创造更好顾客价值的核心手段。” 具光谟去年7月与访韩的软件银行会长孙正义会面，讨论了强化人工智能竞争力的方案，并在11月份发表了向软件银行人工智能基金出资200亿韩元培养有潜力的人工智能创业公司的方针。 在这样的基调下，LG计划在今年制定更具体的人工智能竞争力强化方案。此前，LG决定在人和院新设“LG人工智能大师培养课程”，并培养100名一线人工智能专家。其构想是，提高对人工智能技术的理解度和具体工作能力，然后派遣到各子公司引导人工智能革新。最近，LG电子为了培养大数据专家，与首尔大学签订了教育协议。 LG相关人士在介绍相关背景时说：“具光谟代表用在线视频代替新年贺词等，表现出对数码转换的强烈意志，集团内部也渐渐认识到了这些技术关键词的重要性。”

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