利用光反射60秒内确认是否“饮用水”. February. 11, 2020 08:54. by 申茂庆记者 yes@donga.com. 一家韩国创业公司开发出了在60秒内确认水的污染状态以及能否饮用的技术，被选定为“比尔和梅琳达·盖茨基金会”（比尔·盖茨基金会）的合作伙伴。现有设备需要长达3天的水质检查被大幅缩短。比尔·盖茨基金会是一个旨在帮助创新者和企业解决疾病和贫困等全球难题的团体。 开发基于分光学检测成分解决方案的创业公司“Piquant”10日表示，在国内首次被选为比尔·盖茨基金会运营的“探索大挑战”项目的水质及卫生改善领域的合作伙伴。该项目自2008年成立以来，共支持80多个国家的2500多个创新项目。Piquant被选定为第一阶段项目，获得10万美元（约合1.18亿韩元），并获得了根据今后成果获得100万美元的资格。 Piquant具有“分光学技术”，可以通过分析所有物质所具有的波长（光的反射度），迅速确认水中的污染物。用Piquant开发的设备分析水成分只需1分钟。检查费用也从目前（约500美元）降低到50分之一（约10美元）。商用化产品（约合490美元）将于今年7月上市。 2018年10月，在国际合作团（KOICA）的推荐下，Piquant向比尔·盖茨财团提交了创意方案，之后又经历了提供实验数据、研究批量生产可能性、接受英语采访等过程。经过一年多的严格技术检验，去年底，这项技术终于被认定为可对发展中国家饮用水安全作出贡献的技术。 Piquant是首尔科学技术大学机械系统设计工学专业的皮道然代表（35岁，照片，音译）于2015年7月创立的。他与学习机械、电子、计算机工程、生物等专业的10多名技术人员一起，正在开发以分光学技术为基础检测奶粉和食品安全度的三聚氰胺扫描仪、食品扫描仪等。 皮道然解释说：“一般来说，想要确认一杯咖啡的成分的话，会在naver或google上进行搜索，但每杯咖啡的水和糖浆的量都不同，所以无法准确掌握准确的成分”，“但利用Piquant的技术，可以在很短时间内马上正确把握我所饮用的产品的成分。” 他说：“全世界21亿人仍然不能喝上干净的水，其中340万人因水因性疾病而饱受痛苦”，“将尽快将饮用水检测设备及实时水质管理监控系统商用化，为解决公共卫生问题做出贡献。”

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