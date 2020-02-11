文在寅：“不必因过度恐惧而萎缩”. February. 11, 2020 08:55. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统10日就新型冠状病毒感染症表示：“在我国，目前不是重大疾病，死亡率也不高”，“没有必要因为过度的不安和恐惧而退缩。” 文在寅当天在青瓦台举行的首席秘书、助理会议上表示：“（关于新种冠状病毒）有一点是明确的，那就是我们可以充分管理并克服。”文在寅接着说：“目前应该可以放心”，“随着检查者的增加，确诊患者可能会暂时增加，但可以尽快诊断和治疗，对阻止社区扩散将起到很大作用。”继前一天访问忠清北道镇川和忠清南道牙山时表示“即使运气很差而感染了病毒，只要及时进行适当的治疗，完全可以治愈”之后，文在寅当天又集中释放了消除国民不安的信息。 他还警戒了正趋于长期化的新型冠状疫情导致的经济心理萎缩。文在寅说，“新型冠状病毒疫情给复苏的经济带来了意想不到的打击，给出口、旅游、生产和消费带来很大困难”，“但我们不能坐等疫情平静下来。”他表示，“政府将动员一切可用的资源予以支持”，“要对各行业、各企业、各地区制订针对性的支援政策，加快对中小工商业者的资金支援。” 但是，也有人指出，在确诊患者的增加趋势还没有减弱、第三国感染者流入的情况下，文在寅总统是否仍然表现出乐观的态度。自由韩国党议会代表沈在哲在最高委员会议上表示：“政府采取马后炮措施的无能形象就像全景画一样在延续”，“希望文在寅总统不要看中国的脸色，采取扩大入境限制地区等重大举措。”

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