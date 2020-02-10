给住院、隔离人员提供生活费援助，4人家庭每月123万韩元. February. 10, 2020 07:48. by 朴在明 jmpark@donga.com. 因新型冠状病毒感染症而被自动在家隔离的人员，最早将从18日起可得到每月145万韩元的生活援助金。如果属于公司带薪休假，则不属于领取生活援助金的对象。 据中央事故处理本部9日透露，因新型冠状病毒感染而住院或自行隔离的人从17日起，可以向居住地居民中心申请生活费援助金。中央事故处理本部相关人士表示：“从目前来看，很有可能在18日召开的国务会议上处理相关案件”，“援助金将在国务会议通过后发放给隔离者等。” 援助金额根据家庭成员数和隔离期间不同而异。即使家庭中只有一人被隔离，也会根据家人数量分为1至5人家庭，并实行不同档次的援助金。以4人家庭为基准，如果隔离14天以上一个月以下，将得到123万韩元。如果5人家庭以上，将一次性支援最大支援额（14天以上一个月以下为145.75万韩元）。保健福祉部副部长金康立（音译）解释称：“现在如果出现与确诊患者接触等新型冠状病毒感染的危险，正在实行隔离14天”，“如果隔离14天以上，将紧急援助一个月的生活费。” 如果隔离时间少于13天，则按隔离日期逐日计算领取援助金。例如，如果4人家庭被隔离10天，就可以按照每月支援金123万韩元除以14天的每天支援金（8.79万韩元）得到87.9万韩元。 外国人也是此次支援金的受惠对象。但是，外国人不论家庭成员数多少，都将被视为1人家庭，并支付生活费（14天以上一个月以下为45.49万韩元）。中央事故处理本部解释称：“不论国籍，如果疑似患者在社区自由活动，可能会引发更大的问题，因此决定向外国人支付生活支援费。” 如果因新型冠状病毒而被隔离的人员是上班族，也可以在公司享受带薪休假。公司将工资按日计算，给员工带薪休假的费用，并由政府给予补贴。但是，政府支援公司的费用每天上限为13万韩元，超过这一上限的费用应由企业主自行负担。从公司获得带薪休假费的住院及隔离人员，不得重复申请政府生活援助金。

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