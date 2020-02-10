因“新型冠状病毒炸弹”举步维艰...三星紧急支援2.6万亿韩元. February. 10, 2020 07:49. by 徐東一, 金鎬卿 dong@donga.com,kimhk@donga.com. 9日，三星决定紧急支援2.6万亿韩元资金，以帮助因新型冠状病毒感染症(武汉肺炎)的影响，在生产活动中断、零部件调配等方面面临困难的合作公司稳定经营。在财界，三星电子集团是继此前决定向350多家中小零部件合作公司紧急支援1万亿韩元资金的现代汽车集团之后的第二家。 当天，三星决定与相生项目挂钩，以无利息、低利率支援1万亿韩元的运营资金，并提前支付1.6万亿韩元规模的2月份货款。特别是，三星电子计划，如果合作公司为提供紧急材料，把货物转换为航空配送,，将支援物流费用。另外，对于为了紧急采购零部件，原材料采购多样化的情况将支援合作公司的咨询。参与资金支援的子公司包括三星电子、三星显示器、三星电机、三星SDI、三星SDS、三星物产等。 中国商务部6日通报企业恢复业务后，包括大多数中国企业在内的中国国内韩国企业最快将从10日开始全面重新启动。不过，目前中国各省和市正采取禁止外出或社区封锁管理等强有力的限制外出措施，因此人员短缺及物流供应紧张的局面暂时还无法避免。预计，中国内需市场需求萎缩带来的经营负担也将持续一段时间。 实际上，釜山商工会议所以汽车零部件企业、中国进出口企业、在中国当地拥有工厂的企业等釜山地区的70家制造企业为对象，对新型冠状病毒带来的影响进行监测的结果显示，一半以上的企业担心会遭受直接损失。实际上，23.1%的企业回答“已经发生了损失”，30.8%的企业回答“直接损失不可避免”。 在新型冠状病毒发源地中国武汉经营工厂，乘坐韩国政府投入的包机回国的某半导体设备制造企业代表预测说：“即使重新开工，日本和美国等其他国家的工程师也很难在短时间内离开中国，在何时动工没有既有约定的情况下，一时难以正常运转。” 财界相关人士表示：“由于担心感染新型冠状病毒，海外客户取消了访问韩国的计划，所以很多中小企业都中断了交易。去年，很多企业因不景气的影响销售额有所减少，但今年受新型冠状病毒的影响，经营负担进一步加重。”

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