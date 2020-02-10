文在寅总统：“日常经济活动应照常进行”. February. 10, 2020 07:49. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统9日就新型冠状病毒疫情表示：“虽然是新型传染病，但韩国社会充分管理和克服该疾病的事实似乎得到了明确确认。” 文在寅总统当天访问从中国武汉回国的侨民临时居住的忠清北道镇川和忠清南道牙山，与当地居民举行座谈会，并表示：“日常生活中必要的经济活动和消费活动可以照常进行。”但也有人指出，由于确诊患者不断增加，第三国感染者也不断涌入韩国，文在寅总统表现出的看法可能与新型冠状病毒感染症现实存在一定的差异。 文在寅总统在4个多小时的现场访问中，警惕消费心理萎缩，要求“重返工作岗位”。文在寅总统在访问镇川国家公务员人才开发院时表示：“现在对健康和安全的不安感已经完全消除了”，“政府尽了最大的努力，各地居民也表示欢迎，因此切实感受到了为什么需要国家。”随后，共同民主党所属的忠清北道知事李始钟表示：“刚开始居民们非常不安，但是因为军方和政府的帮助，心理正在发生变化，觉得‘现在这里（隔离设施）是不是更安全？’”鉴于病毒传播危险，文在寅总统没有参观隔离设施内部。 文在寅总统接着在访问牙山警察人才开发院时表示：“由于临时生活设施的存在而担心新型传染病在地区传播的不安感虽然消除了，但地区经济出现了萎缩的现象”，“特别是牙山，有很多汽车企业和零部件企业，而中国的工厂没有正常开工，旅游业也受到了打击。”他同时表示，“现在不要太不安，可举办一些活动”，并强调，“这就是防止国家经济或地区经济趋于困难的方法”。

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