“第二个乔丹”是布莱恩特......“第二个金妍儿”是刘英？. February. 10, 2020 07:49. by 黃奎引 kini@donga.com. 自从“篮球皇帝”迈克尔•乔丹(57岁)离开美国职业篮球(NBA)舞台后，到处开始出现自称“第二个乔丹”的球员。但是，他们中的大部分人都以“昙花一现的明星”而告终。最终，取得足以与乔丹匹敌的成绩，并被乔丹认定为“算是”自己接班人的只有科比•布莱恩特(1978-2020年)一人而已。 韩国花样滑冰女子单人滑舞台也类似。“花滑女王”金妍儿(30岁)退役后，到处出现了自称“第二个金妍儿”的选手，但她们中的大部分人都没能证明其国际竞争力，从而远离了大众的关注。剩下的就是下个月即将进入金妍儿母校军浦修理高中的刘英(16岁)。 刘英去年10月在2019滑冰加拿大站上获得铜牌，首次登上国际滑冰联盟(ISU)成人大奖赛的舞台。韩国女选手在成人大奖赛的首场比赛中成为奖牌得主是自2006年在同一站比赛中金妍儿获得铜牌后13年来的第一次。 刘英的成长势头并没有就此停止。8日在首尔木洞滑冰场举行的ISU四大洲花样滑冰锦标赛女子单人自由滑比赛中，刘英以149.68分刷新了自己的自由滑最高分。 加上短节目分数(73.55分)，总分223.23分也是个人最高分。自2010年温哥华冬奥会上的金妍儿(228.56分)之后，韩国女选手首次在ISU公认大赛中获得220分以上的得分。 在该比赛上获得比刘英更高的分数的只有总分232.34分的纪平梨花(18岁•日本)一人。刘英在四大洲锦标赛的首场比赛中以“银色(银牌)”装饰了舞台。 同时，刘英也成为继2009年在该大赛上获得金牌的金妍儿之后，时隔11年首位登上四大洲锦标赛领奖台的韩国选手。当天，刘英从作为辅助颁奖嘉宾的金妍儿手中接过了娃娃礼物。 颁奖典礼结束后，刘英说：“说实话，我不知道妍儿姐姐是颁奖人，当时吓了一跳。妍儿姐姐对我说了一句‘祝贺你’，我感受到了她的真心。我也是看着妍儿姐姐开始学花样滑冰的。现在我想成为为韩国花样滑冰增光的选手。”曾是“妍儿儿童(花滑未来之星培养项目)”的她表达了想要打造“刘英儿童”的远大抱负。 另外，9日参加男子单人滑的车俊焕(19岁•高丽大学•照片)以总分265.43分排在第5位。在2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会上连续两次获得金牌的羽生结弦(26岁•日本)以299.42分夺得了个人在该大赛上的第一枚金牌。羽生结弦是第一位实现奥运会、世界锦标赛、大奖赛决赛的花样滑冰大满贯男选手。在女子选手方面，金妍儿之前曾取得过同样的成就。

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