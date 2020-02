《专栏》请至少洗手20秒. February. 10, 2020 07:50. by 鄭美京 mickey@donga.com. 最近社交媒体的话题内容就是“武汉”。如果输入“在武汉(Inside Wuhan)”“武汉日记(Wuhan diary)”等检索词,就会发现新型冠状病毒感染症的发源地武汉当地人的生活记录。死亡一般寂静的街道,失去希望的人们焦虑难过。 △“You Chinese!(你们中国人)” 新型冠状病毒疫情发生后,以美国、欧洲等西方国家为中心,反华情绪逐渐正在扩散成为反亚洲的更全面的感情。最近美国对亚洲人最大的辱骂,是“你是中国人吧”。据说,在美国走路时受到这种嘲笑的亚洲人越来越多。不仅是针对中国人,还对亚洲人嘲笑说“你们都差不多”。和疾病和传染病同样可怕的,是变得非理性的人们。 △“You might have to drag me off the ship when the quarantine ends.(隔离措施结束后,你可能要把我拉下船。)” 停泊在横滨港的日本邮轮“钻石公主”号上,感染新型冠状病毒的人数不断增加。2700多名乘客被隔离在船内,因此产生了很多矛盾。有人指出饭食供应不足,一位美国乘客在自己的推特上反驳说,每天都有山珍海味,同时写道,“隔离措施结束后,你可能要把我拉下船。”这是在吹嘘,因为船上生活非常好,所以即使隔离结束后也不会出去。“drag”一词既可用作动词,也可动作名词,有多种意思。它还有“一口烟”的意思。 △“Wash your hands for the amount of time it takes to sing ‘Happy Birthday’ twice, about 20 seconds.(洗你的手,用唱两遍‘祝你生日快乐’的时间,大概20秒。)” 我进入美国疾病控制预防中心网站的新型冠状病毒栏目看过。上面写着让我洗手20秒以上。比韩国的“30秒以上”略短一些。据说唱两遍“Happy Birthday”,就是20秒钟。我也测试过,歌总是越唱越快。

