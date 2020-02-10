中国人大迁徙……韩国大学宿舍等忧心忡忡，政府却迟迟不应对. February. 10, 2020 07:50. . 随着中国政府两次延长的春节长假昨天结束，新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）扩散的忧虑再次增大。预计进出中国企业的国内外人士将增加，即将开课的中国留学生也将大举入境。虽然迫切需要加强防疫，但韩国政府反复强调“正在讨论扩大入境限制措施”。 政府昨天召开了由国务总理丁世均主持的“武汉肺炎应对中央事故处理本部”会议。据推测，第25号确诊患者、一名70多岁的女性是从曾访问过中国广东省的家人那里感染的，因此，是否会扩大目前局限于湖北省的限制入境地区等追加对策备受关注。据世界卫生组织透露，广东省有1075名（截至8日）患者，是继湖北省之后武汉肺炎患者最多的地区。 但丁世均总理表示：“将观察一周后，经与中国磋商，再研究扩大至中国国内其他地区或其他国家的方案。”传染病危机警报水平也维持目前的“警戒”阶段。虽然声称“中国国内的扩散趋势不会轻易减弱，传染冇韩国国内的感染途径也变得多样化，担心出现社区传播”，但提出的却是与诊断相去甚远的解决方法。因此，有人批评说，政府宣称要采取“也许有些过分的先发制人措施”，但实际上只是马后炮。 政府当然要考虑外交、经济方面的实际利益。但是，如果错失防疫良机，将给国内带来巨大的影响。随着事态的长期化，企业、学校、公共设施等将逐渐陷入瘫痪。眼下，各大学就对回到故乡即将返校的中国留学生及访问中国、东南亚的学生应适用何种标准的问题，陷入了混乱。部分大学决定实行宿舍隔离后，学生们表示抗议，如果全部接受，则会引发其他的担忧，混乱情况非常严重。为了预防在一线教室或宿舍发生这种混乱和感染的可能性，政府应该制定扩大入境限制措施或统一防疫方针。 武汉肺炎与非典、中东呼吸综合征等现有冠状病毒不同，在已确认存在无症状传染病毒之后，中国国内还有人警告称，不仅飞沫会传染，悬浮在空气中的细颗粒物大小的气溶胶也会传染。政府虽然公开评价通过气溶胶传播的可能性很低，但是市民的活动只能更加萎缩。防疫的基本方法是阻断感染途径。在国内防疫网和公众保健系统达到饱和状态之前，尽量减少病毒流入途径是必要的。没有理由招来比国民安全更看重中国眼色的批评。

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