言归正传，李洛渊和黄教安之间的“钟路大对决”. February. 08, 2020 07:41. by 金埈馹 jikim@donga.com. 7日，自由韩国党代表黄教安(照片)在兜兜转转之后终于宣布参加首尔钟路选举。这距离上个月3日总选时表明“要进军首都圈险地”仅隔35天。随着因黄代表和前国务总理李洛渊的大选前哨战而引起关注的“钟路大对决”的达成，总选竞争将正式拉开帷幕。 黄代表当天下午在首尔永登浦韩国党党部召开紧急记者会表示：“一定要让钟路成为政权评判的一号地。钟路选举不是个人候选人之间的对决。将评判文在寅政权的民心从钟路开始，扩散到首尔首都圈、全国。”对于这段日子长时间思考的原因，他说：“我现在以站在千丈悬崖前的心情站在这里。(参选后)决定过程谨慎，但既然决定了，就会像老黄牛一直走到底”后表示，“在自由右派大联合过程中，虽然我在行动，但不得不考虑对联合是否有益。” 黄代表当初想通过公荐管理委员会的决定发表参选地区，但是前一天突然要求将共管委会议推迟到10日，直到最后也没有做出决断，当天他自愿召开记者会宣布参加钟路竞选。党内部分人士说：“黄代表推迟，再推迟，并最终走向钟路，因此宣布参选的效果不会很大。” 黄代表宣布参选钟路后，李前总理发表立场称“期待展开为了钟路和大韩民国未来的善意竞争”。

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