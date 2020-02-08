请求重新统计，有不服的迹象……美国民主党竞选可信度受打击. February. 08, 2020 07:41. by 朴湧 parky@donga.com. 美国民主党为选出总统候选人而举行的首场竞选舞台——艾奥瓦州党员大会，虽然使被称为“白人奥巴马”的前印第安纳州南本德市市长皮特·布蒂吉格（38岁）成为“突然走红的明星”，但可信度也受到了巨大的打击。 布蒂吉格在开票100%结束的当地时门间7日清晨2点，以26.2%的得票率，领先紧随其后的参议员伯尼·桑德斯（佛蒙特州）0.1个百分点。跟在后面的是参议员伊丽莎白·沃伦（18.0%）、前副总统乔·拜登（15.8%）和参议员艾米·克洛弗萨（12.3%）。 然而，尽管开票已经结束，但出现了无法确定开票结果的讽刺。由于统计和开票过程出现技术性错误，民主党直到3日艾奥瓦州竞选第二天才公布中间计票情况，直到4天后的7日凌晨2时仍未公布最终结果。 《纽约时报》当天报道说，“民主党宣布的党员大会结果出现了不一致和错误”。在至少70个选区发现，在第一轮投票中把票投给得票不足15%的候选人的最终投票人数比第一轮投票者还要多。《纽约时报》说，第二轮投票结果未反映在最终结果的事例也达10件以上。也有人分析称，推迟宣布并不是单纯的推迟开票，而是得票率统计方式的问题。 美国媒体也没能公布最终的胜利者。美联社报道说：“不能宣布获胜者。”美国有线电视新闻网（CNN）表示，候选人要求重新计票的最后期限是7日下午1时（韩国时间8日凌晨3时），如果没有重新计票要求，将报道获胜者。 在势均力敌的情况下，在统计过程中出现错误的可能性可能会引发是否对开票结果信服的问题。桑德斯和布蒂吉格各自宣称自己获得了胜利。桑德斯6日宣布获胜，称“第一轮投票中，有6000多人支持。”布蒂吉格在竞选当天的3日晚就向支持者宣布了胜利。 民主党全国委员会主席汤姆·佩雷斯当地时间6日通过推特表示，“不能再这样下去了”，要求艾奥瓦州民主党对该州竞选统计结果进行“重新确认（recavass）”。 据彭博社报道，“重新确认”与通过手工重新计票（recount）不同，只是对各党员大会现场提交的报告进行重新审核。艾奥瓦州民主党主席特洛伊·普莱斯回答称：“如果大选阵营要求重新调查，我们已经做好准备。”如果重新确认工作开始，艾奥瓦州计票结果的公布可能会进一步推迟。预计，伴随着可任度的争议，民主党受到的打击也会加大。一些人担心，“11日新罕布什尔州的预选结果不会比艾奥瓦州的结果先出来吧？”

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