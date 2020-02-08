新型冠状病毒疫情严重，81%的成年人“外出时戴口罩”...... MERS时35%. February. 08, 2020 07:41. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 春节休假结束后，李某(37岁)每次上班都会带上保健用口罩。这是因为节日期间韩国国内接连出现了多例新型冠状病毒感染症(武汉肺炎)患者。如果一下子忘带口罩了，就会在首尔光化门公司附近的便利店购买。李某说：“在公交车上很难看到没有戴口罩的人。怕别人感到不安，所以一定要戴口罩。” 据调查，随着新型冠状病毒患者的不断出现，戴口罩的人比过去大幅增加。首尔大学保健研究生院刘明顺教授及其研究组7日表示，对全国1000名成年人进行调查的结果显示，回答“外出时戴口罩”的比率达到81.2%。这一数字接近MERS(中东呼吸综合症冠状病毒)事态发生后的2016年调查时(35.3%)的2.5倍。 对于“用肥皂或消毒剂净手了吗”的提问，绝大多数回答者(98.7%)回答“是”。2016年调查时为87.8%。研究人员解释说，这说明市民对新型冠状病毒采取了更积极的应对态度。此次问卷调查是上月31日至2月4日通过网络进行的。 实际上，比起MERS，市民觉得新型冠状病毒更具威胁性。在看到媒体报道后人们的感受中，不安(60.4%)占了绝大多数。恐慌(16.7%)、冲击(10.9%)、愤怒(6.7%)等紧随其后。近六成(60.9%)的受访者表示：“比起MERS，新型冠状病毒会感染更多人。”59.2%的人认为“比起MERS，此次韩国社会将会遭受更大的损失”。 不过，很少有人会认为自己会感染新型冠状病毒。对于“本人感染的可能性”的提问，只有12.7%的人回答“高”。但是10人中有7人(74%)担心如果被感染，会受到严重的损失。研究组解释说：“有很多回答称‘成为确诊患者时，害怕因周围人的指责而遭受追加损失’‘害怕与无症状者接触后被感染’等。” 另外，42.1%的受访者表示，曾接触过关于新型冠状病毒的假新闻。94.7%的受调查者同意“应切实惩处散布虚假新闻者"”。研究人员说，尽管客观事实表明，新型冠状病毒的致死率并不比MERS高，但社会对当前传染病蔓延的风险意识仍很浓厚，政府、专家、媒体和市民应进行有效的沟通。

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