郑梦九会长将登上美国“汽车名人堂”. February. 08, 2020 07:41. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车集团会长郑梦九(照片)因将现代•起亚汽车推向世界级汽车企业的功劳得到认可，将登上“汽车名誉殿堂(Automotive Hall of Fame)”。郑会长在坚持质量经营原则的同时，让现代汽车集团以前所未有的速度拓展全球生产基地，取得了永载世界汽车史册的成果。 现代汽车集团7日表示，郑会长将作为韩国人首次入选世界汽车产业最具权威的“汽车名人堂”。美国“汽车名人堂”设立于1939年，此前每年从3个部门评选出获奖者。 特别是，登上授予以载入世界汽车史册的成果和业绩为基础，为汽车产业发展做出重大贡献的人物荣誉的名人堂，是最光荣的奖项。福特创始人亨利•福特(1967年)、发明家托马斯•爱迪生(1969年)、奔驰创始人卡尔•奔驰(1984年)、本田创始人本田宗一郞(1989年)、丰田创始人丰田喜一郎等现有入围者的阵容十分强大。 汽车名人堂方面发布选定理由说：“郑会长是让现代汽车集团进入成功行列的业界领导者。起亚汽车的成功复苏，全球生产基地的扩大，高效事业结构的构建等郑会长的诸多成果与汽车产业的传说人物并驾齐驱。” 实际上，郑会长在1997年国际货币基金组织(IMF)外汇危机时，在国内汽车企业面临严重危机的情况下，收购了起亚汽车，成功使其起死回生，并把它培养成全球汽车企业。以此为跳板，现代•起亚汽车才得以在2010年成长为“全球前五”整车企业。 另外，提出“品质经营”经营哲学的郑梦九会长，在全球主要地区积极在当地建设工厂，其在世界汽车史上史无前例的快速成长备受关注。在建设海外工厂时，与国内零部件企业一起进军，为了生产产业的核心素材钢铁，建设了一贯制铁所(现代制铁)，这一点也被评价为构筑了汽车产业的良性循环生态系统。颁奖仪式将于今年7月在美国底特律举行。

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