巴萨和皇马双双遭遇滑铁卢，无缘国王杯四强. February. 08, 2020 07:41. by 李元洪 bluesky@donga.com. 西班牙职业足球两大豪门FC巴塞罗那队和皇家马德里队在西班牙国王杯八强战中双双出局。 7日，巴塞罗那客场挑战毕尔巴鄂竞技，虽然派出了头号球星里奥内尔•梅西，但最终还是以0比1败北。巴塞罗那在下半场补时阶段被主队球员伊尼亚基•威廉姆斯头球破门，最终落败。皇家马德里队在当天的主场比赛中以3比4负于皇家社会队。皇马租借到客队的马丁•厄德高率先破门，引领了攻击潮。随着本场比赛失利，皇家马德里队也中止了各项赛事21场不败(16胜5平)的纪录。 这是巴塞罗那和皇家马德里自2009-2010赛季以来首次双双无缘该项赛事四强。当时，皇家马德里队和巴塞罗那队分别在32强和16强战中被淘汰出局。

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