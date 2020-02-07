管理对象暴增、防疫战线面临瘫痪……应启动总动员体制. February. 07, 2020 07:32. . 新型冠状病毒的战线正在扩大。6日一天新增4例确诊病例，包括1例出院病例在内，国内确诊病例增至23例。原先仅限于中国的海外感染途径也正向日本、泰国、新加坡扩散。考虑到来往于东亚国家的中国人很多，通过第三国增加感染人数的可能性很高。 随着确诊患者的增加，与他们接触的人也蜂拥而至。截止到5日上午，政府统计的接触者人数是956名，但是之后如果确诊患者的接触者得到确认，超过2000人只是瞬间的事情。特别是，5日、6日新增的确诊患者中，包括流动人口较多的首尔市永登浦区工作的GS家庭购物职员和首尔市松坡区大园区公寓居住者，因此整个首尔地区进入了紧急状态。 为了修补出现漏洞的防疫网，手册随时更换，这一期间，作为防疫第一线的保健所的工作量也在剧增。全面调查中国武汉入境人员、对与感染者有过接触的人包括“日常”接触者一律自行隔离14天、实行一对一监控，在这一指示下，保健所已经处于瘫痪边缘。随着政府承认无症状传染的可能性，从今天开始，在出现症状的前一天，接触者也要由保健所进行一对一的管理。随着第三国感染的确认，从中国以外的国家入境的疑似患者也将根据需要到保健所接受检查。开学在即，大批中国留学生进入韩国进行自我隔离管理也是保健所的事情。 要防止社区传播，加强防疫管理体制是必须的。新增的患者中，大部分是被感染者二次、三次感染的人，因此有人担忧，是不是已经扩散到了地区社会、无法掌控。但是，如果在中央下发的工作量下，一线卫生站超负荷运转，不仅不能保证防疫工作的切实药效，疫病第一线也会出现漏洞。与医院不同，保健所缺乏训练有素的人力和防疫装备，如果事态长期发展下去，医疗人员感染的可能性也很大。 政府决定把保健所专门负责的感染检查扩大到50多家民间医疗机构，诊断试剂的供应量也从每天160个增加到2000个。考虑到经常晚上加班的保健所的现实情况，这简直就是无济于事的杯水车薪。新型冠状病毒事态已经超出了仅依靠保健医疗人员就能承受的危机水平。从公共保健医生到中央部门和地方自治团体的行政人员，要以相当于灾难危机的总动员体制来阻止。为了强化保健所的力量，要支援人力，升级包括筛选诊疗所在内的防疫基础设施。

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