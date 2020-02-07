女歌手的奥运挑战记. February. 07, 2020 07:32. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在半地下的单间里通宵唱歌。在大学专攻实用音乐，毕业后以歌手身份出道并发行了唱片。她就是2016年5月推出歌曲《有话要说》的抒情歌手周炯（音译）。 但是，她现在是女子拳击国家队选手郑周炯（29岁）。郑周炯在去年12月21日大韩拳击协会主办的2020东京奥运会国家队选手选拔决赛51公斤级比赛中，打败现有的国家选手，获得了冠军。她韩国年龄今年30岁。作为选手，这是在不小的年纪才到来的命运的急剧转变。 歌手时期很长时间没有出流行歌曲，周围人都说“带着她就是赤字”。离开经纪公司后，她吃住在工作室的房间里。在那里，她一边教准备高考的学生唱歌，一边过日子。她说：“收入不稳定，生活很艰难。” 从房间里往上望去，旁边的建筑里有一家拳击体育馆。她说，刚开始只是想保持健康，并使用那里的淋浴设施。2017年10月，她走进拳击体育馆。在同一级别上具有压倒性优势的169厘米的身高，左撇子，中学时期作为跆拳道选手活动的经验，培养了她轻快的脚步。在馆员中表现突出的她，在周围人的劝说下，开始参加生活体育拳击比赛，并延续了抢眼的表现，于是有人提议她以运动员身份参赛。去年1月，她成为首尔大成拳击体育馆正式选手，并在今年初转到了首尔市厅队。 但是，改变人生道路怎仁那么容易？她说：“非常可怕，非常辛苦。”现在仍然很害怕拳头。 尽管如此，究竟是什么原因促动了她呢？她说，当时的想法是“现在只有这些”。当时一心想着，成为球员后，如果有所属球队，就会有固定的收入，于是下了决心，“下定决心试试”。去年5月，运动过程中右脚腕扭伤。俗话说“拳击就是脚步”，脚踝十分重要。但她拖着肿胀疼痛的脚踝登上了拳击台。去年11月，她带着这样的脚踝，以第一名的成绩通过了预选赛，并在12月的最终选拔赛中打败了实力派选手获得冠军。“我怎么就当上了国家队选手，有点晕晕乎乎。” 现在，她已是堂堂正正的国家队选手。下个月3日在约旦举行的亚洲预选赛上，如果进入前6名，她将成为第一个参加奥运会的韩国女子拳击选手。自2012年伦敦奥运会引进女子拳击后，韩国从未进入过正式比赛。虽然这只是一个偶然的开始，但被载入史册的时刻即将到来。 大韩拳击协会事务处长崔熙国（音译）就戏剧性登场的郑周炯表示，“是那么回事”。当记者问及那个“那么回事”时，他说：“这难道不切实吗？” 虽然这是在体育现场、同时也是人生的种种岔路口经常听到的故事，但危机状况并不总是走向悲剧性的结局。郑周炯是展现自觉面对困难的精神如何发挥威力的另一个事例。 但是，难道只有这些吗？迫切期待此次奥运会的选手之一，是拳击女子代表队最年长的吴妍智（音，30岁，仁川广域市厅，60公斤以下级）。虽然是韩国队最强者，但错过了前两次参加奥运会的机会。她说：“奥运会似乎是上天注定的。” 对普通人来说同样如此，但让选手大受困扰的，之一就是不知道会发生什么事情的不确定性。由此产生的茫然不安有时会成为恐惧，成为强身健体的链条。选手们也要与它作斗争。 郑周炯说：“对第一轮比赛有一种恐惧感。”这是对开始的恐惧。但是一旦碰撞，恐惧就会逐渐消失。吴妍智说，“如果太迫切了，就会成为压力。”开始前的不安，对此需要心理准备，这一点是大家共同的。 意思是说，在迫切的同时，也需要勇气。听了她们的话，我觉得不能只用比赛结果来评价什么。在看不见的地方，她们勇敢地与自己的内外对抗，她们已经是英雄。

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