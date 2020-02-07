特朗普弹劾案遭否决，时隔4个月摆脱束缚. February. 07, 2020 07:32. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 针对美国总统特朗普“乌克兰丑闻”的弹劾案当地时间5日在美国参议院的弹劾审判中被最终否决。由此，特朗普在众议院开始弹劾调查4个多月后，终于得以摆脱弹劾的束缚，集中精力进行国政运营及竞选连任活动。但是，预计国论和政界的极度分裂等弹劾后遗症将持续到11月大选。 参议院当天召开100名参议员全员出席的全体会议，对特朗普总统滥用权力和妨碍议会等两项罪名的弹劾案进行了表决。这距离去年9月24日众议院开始弹劾调查已有134天，距去年12月18日众议院通过弹劾案已有49天。 对滥用权力嫌疑，无罪对有罪的得票为52比48，对妨碍议会，无罪和有罪的得票为53比47，都做出了“无罪”的判决。这是共和党53名参议员和民主党47名参议员按照各自党论进行表决的结果，共和党中只有罗姆尼参议员对滥用权力的指控投了“有罪”票。 在参议院否决弹劾案后，特朗普在推特上写道：“这是国家对抗弹劾欺诈的胜利。”但民主党籍众议院议长南希·佩洛西则认为，“特朗普总统是美国民主的威胁，他永远被弹劾了。”

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