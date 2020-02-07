利用KakaoTalk买卖股票的KakaoPay证券公司成立. February. 07, 2020 07:32. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 6日，Kakao的子公司快捷支付企业Kakao Pay以“KakaoPay证券”的名义投身证券业。对于将现有的Kakao Pay money转移到证券账户的顾客，将给予最多5%(税前)的年利息，以此吸引顾客。6日，Kakao Pay宣布，随着金融委员会批准收购巴罗投资证券，将巴罗投资证券编入子公司，并将公司名称改为Kakao Pay证券。新选任的金大洪代表将负责经营总管及零售事业部门，前巴罗投资证券代表尹基正将负责现有的企业金融事业部门，以各自的代表体制运营。 Kakao Pay证券提出了“投资•资产管理大众化”的目标。以国民聊天工具KakaoTalk平台为基础提供服务，让金融服务经验不足或资产规模小的用户也能进行投资，并创造收益。 作为第一步，公司已展开宣传活动，让现有的Kakao Pay用户把资金转入到证券账户。对于将现有充电式预付电子支付手段Kakao Pay money转移到证券账户的消费者，在5月31日之前，不论存取款额多少，每周平均拥有额1万~100万韩元区间，给予最多5%(税前)的年利息。另外，与以往的Kakao Pay money不同，充值额度超过200万韩元，可以无限持有，而且每人最多可以得到5000万韩元的储户保护。 金大洪代表表示：“将打破现有的金融语法，通过在日常生活中谁都可以轻松、舒适地享受的投资服务，进一步扩大生活金融。”

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