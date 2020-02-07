孙兴慜连续4场比赛破门得分，追平个人最多连场进球纪录. February. 07, 2020 07:32. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孙兴慜(27岁)打入了自己在托特纳姆热刺队的第一个点球，并连续4场比赛得分，追平了个人最多连续比赛场次进球记录。 6日，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与南安普敦队的英格兰足总(FA)杯第4轮(32强)重赛上首发出场，并在2比2战平的下半场42分钟亲自罚入制胜点球。自上月23日在英超联赛(EPL)与诺维奇队的比赛中攻入制胜一球后，孙兴慜连续4场比赛都取得了进球。 这是孙兴慜加盟托特纳姆热刺队后首次通过点球得分。他在赛后高兴地说：“虽然有些紧张，但平时练得很多，我对自己很有信心。”此前孙兴慜对于点球，有一些不好的记忆。2018年3月，在与罗奇戴尔的联赛杯比赛中，他作为关键球员出场并罚入点球，但在罚点球前，他以停顿动作欺骗守门员，因此被判进球无效，甚至被黄牌警告。在国家队比赛中，他的点球成功率也只有50%(6次罚球进3个)。2015年3月，在韩国队与新西兰队的比赛中，他罚丢了自己在韩国国家队的第一个点球。在2018年9月与哥斯达黎加、2018年10月与乌拉圭的热身赛上他也没有罚入点球。这样的孙兴慜在足总杯32强两队平分的情况下，以点球手身份出场，在当地也成为了热门话题。孙兴慜坦言，“在比赛之前，我就已经被指定为头号点球手。”这充分显示了主教练何塞•穆里尼奥对他的强烈信任。 热刺队主力前锋哈里•凯恩因伤将缺席很长一段时间。与凯恩带走防守队员为孙兴慜等拉开进攻空间不同，最近对手集中切断了孙兴慜的移动路线。在对方的牵制下，他仍然保持着漂亮的得分势头。 当天，托特纳姆热刺队在控球率(44%比56%)方面落后于南安普敦队，孙兴慜也没能得到一点机会。但是孙兴慜并没有强行带球或射门，而是像前三场比赛一样，通过瞬间的精准跑位，轰出了有效的本垒打。当日，孙兴慜在德利•阿里的传球配合下突入到对方门前，造成对方门将犯规，当值主裁判判罚点球。据托特纳姆热刺队自己的传球分析表显示，阿里在下半场传给孙兴慜的3个传球中的一个成为了制胜一球。上半场阿里甚至一次也没有给孙兴慜传球。3日，在与曼城队的比赛中，热刺队在控球率方面也大大落后于对手，但孙兴慜只通过2次射门就创造了进球。 包括本赛季联赛的7粒进球在内，孙兴慜攻入14粒进球，如果保持最近的上升势头，则有望刷新2016~2017赛季个人赛季最多进球记录21个。热刺队还有至少16场比赛要打，其中包括13场联赛、欧冠16强战两回合比赛和足总杯16强战。 孙兴慜将在联赛休息期间再次充电，然后在16日英超第26轮与阿斯顿维拉队的比赛中，挑战个人纪录—连续5场比赛进球。下月6日，热刺队将与诺维奇进行足总杯16强比赛。他说：“赢得英超冠军已经变得困难，但还有足总杯和冠军联赛。虽然没有保障，但球队会尽力去争取冠军。”

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