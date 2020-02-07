通过韩美合作技术来减少地铁微尘. February. 07, 2020 07:33. by 金夏京记者 whatsup@donga.com. 美国材料科学企业康宁(Corning)在以”降低首尔地铁微尘方案”为主题的国际研究开发竞赛中获得了综合冠军。 首尔市6日表示，在“首尔全球挑战赛2019-2020”中，康宁与国内企业SNS合作，在通风口等装置上安装了“陶瓷蜂窝式过滤器”，显示出卓越的降低效果，并获得了5亿韩元的奖金。 康宁公司开发出蜂窝状陶瓷蜂窝式过滤器，可以安装在站台(月台)通风口。SNS制作了可将康宁开发的过滤器插入通风口的装置。 奥尔斯威尔和韩轮系统分别在站台和电动车领域获得冠军，分别拿到了5000万韩元的奖金。奥尔斯韦尔公司提出，通过空气流动控制技术，使现有通风设备性能最大化，有效排放站台内的污染物。韩轮系统推出了同时安装电动车用空气净化器和出入口的空气净化器，消除浮尘，让空气停留在电动车内的方案。 首尔全球挑战赛是地方自治团体提出需要解决的城市问题后，企业、大学、研究所等提出解决方案的大会。来自美国、法国、日本等国的知名企业和研究机构参加了此次大会，并提出了隧道、站台、电动车等3个领域的106项产品和技术建议。由专家组成的评审委员会进行了提案书和面对面的审核，并考虑到微尘(可吸入颗粒物)的减少效果、经济性、革新性等，选出了10个现场评估对象。 从去年12月到上个月，10个小组在地铁首尔上水站和望远站的隧道、站台、电动车上进行了性能和效果测试，并验证了事业性。不过，隧道领域各企业适用的技术多样，难分高下，单靠短期测量，可吸入颗粒物的降低效果不大，因此没有选出优胜队伍。运营地铁1~8号线的首尔交通公社将考虑优先购买获奖企业的产品。 首尔市相关人士表示：“首尔将努力成为解决交通、环境等多种城市问题的革新技术的角逐场。”

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