康京和：“限制入境，必须考虑世卫组织规定和国际动向”. February. 07, 2020 07:33. by 韓基渽 record@donga.com. 韩国外交部长康京和就扩大对与新型冠状病毒感染症相关的中国人等的入境限制的可能性表示：“如果有必要，可以考虑追加措施”，“（但是）必须考虑世界卫生组织（的规定）、限制入境措施的有效性以及国际社会的动向。” 康京和6日在记者会上表示：“综合考虑中国国内扩散趋势、国际上趋势和国内外防疫努力等，正在进行检查。”她表明了慎重的立场，即，如果韩国国内确诊患者增加，韩国可能会采取追加限制入境的措施，但眼下要慎重应对。就韩中原先商定的中国国家主席习近平上半年访韩因新型冠状病毒事态而推迟的可能性，她表示：“上半年访韩的协议仍然有效”，“将继续推进现有的外交日程。” 就大法院就强制征用的赔偿判决，有人担心，在日本战犯企业资产变现一事临近的情况下，日本会采取追加报复措施，康京和就此指出：“变现一事，是政府不能推迟或延后的司法程序。”她同时表示：“从出口限制是不合理和任意的措施的角度来看，（日本）也很难采取追加措施。”

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