延续半个多世纪的流行音乐与美术界的蜜月. February. 07, 2020 07:33. by 林熙允记者 imi@donga.com. 大众音乐和美术界的蜜月关系不是新的故事。持续了半个多世纪。 所谓“香蕉专辑”是众所周知的早期案例。安迪•沃霍尔(1928~1987年)和美国摇滚乐队“地下丝绒”合作制作的1967年作品《The Velvet Underground &Nico》专辑。以白底黄香蕉为标志而闻名。地下丝绒乐队在专辑制作前，正在参与沃霍尔的视听艺术节目“不可或缺的塑料爆炸”，并为此创作了一首曲子，完成了专辑。沃霍尔承担了专辑制作费并负责封面设计。也有分析称，利用自己在艺术界的地位，给曾作为极具潜力的独立乐队的“地下丝绒”带来了聚光灯效果。 去年在首尔与记者见面的地下丝绒成员约翰•凯尔表示，“在1960年代的纽约，我切身感受到了白南准和约翰•凯奇、普鲁士运动等当时不同的艺术形式来往并相互作用的倾向。这对我们乐队的音乐制作产生了很大影响。”无论是鸡生蛋还是蛋生鸡，大众音乐和美术面对面产生了化学反应。 同一时期，甲壳虫乐队努力超越人们对摇滚乐队的固有观念，作为其中一环，乐队制造了音乐作品与美术的结合点。他们将《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》(1967年)的封面设计委托给了流行艺术作家彼得•布莱克和简•哈沃斯。 近来，流行歌星Lady Gaga和美术家杰夫•昆斯的交流受到了关注。2003年，Lady Gaga将专辑《ARTPOP》的封面交给昆斯。昆斯改变了文艺复兴画家波蒂切利的《维纳斯的诞生》，塑造了独特的形象。在收录的歌曲《Applause》中，Lady Gaga演唱了这样的歌词。“(过去)大众文化(pop culture)属于艺术，但现在艺术属于大众文化。” MV中唱到这一段时，Lady Gaga变身为“黑天鹅”。 进入21世纪后，嘻哈音乐方面也积极包容美术作品和创意。“我的音乐是不亚于这些作品的不朽的名作”的嘻哈音乐特有的炫耀文化也产生了影响。美国著名说唱歌手Jay-Z 2013年的专辑《Magna Carta Holy Grail》封面，就像经典名著一样在英国索尔兹伯里大教堂展出。并排站在大宪章旁边。 说唱歌手罗齐克在2017年专辑《Everybody》的封面上对16世纪意大利画家保罗•贝罗内塞的《卡纳的婚礼》进行了变形。说唱歌手弗雷迪•吉布斯在同年发行的《You Only Live 2wice》封面上用文艺复兴的画风模仿了耶稣的再临。 在此期间，多位大众音乐家和美术的合作不仅引发话题，还受到了只不过是营销手段的恶评。

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