BTS所属公司BigHit娱乐去年销售额5879亿韩元，“大获成功”. February. 06, 2020 07:52. by 金基润记者 pep@donga.com. 防弹少年团(BTS)的所属公司Big Hit Entertainment去年的销售额高达5879亿韩元。这一数字接近2018年销售额的两倍。公司方面还透露了年内将推出跨国男子组合的计划。 Big Hit方面5日通过“与共同体共进的Big Hit公司说明会”资料表示，得益于唱片•音源、公演、影像内容、知识产权(IP)、平台事业等事业多元化，销售额大幅上升。据悉，Big Hit去年的合并销售额为5879亿韩元，合并营业利润为975亿韩元(外部监查前的暂定业绩)。Big Hit娱乐2018年的销售额和营业利润分别为3014亿韩元和798亿韩元。 最重要的成果是演出观看方式的多样化。从2018年8月开始，防弹少年团进行了约一年的世界巡演“Love Yourself”的观众达到了206万名。其中直播和在线(手机、PC)观众分别为41万人和23万人，以演出为基础制作的电影和纪录片等衍生产品的观众为460万人，其他31万人等共555万人观看了同样的演出。Big Hit方面解释说：“比巡回演出的观众多出两倍以上的数字以各种形式消费了内容物。”去年出道的男团“Tomorrow X Together”即将开启世界巡演。 另外，通过去年3月与CJ ENM携手成立的“Belift”，跨国男子组合也将在年内出道。计划明年陆续推出女子组合，2022年推出男子组合。Big Hit娱乐房时爀代表强调，为了音乐产业革新，将寻找Big Hit的“成功公式(winning formula)”。

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