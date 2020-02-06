ISU四大洲花样滑冰锦标赛6日在首尔开幕. February. 06, 2020 07:52. by 黃奎引 kini@donga.com. 包括韩国男女花样滑冰招牌选手车俊焕(19岁•高丽大学)和刘英(16岁•果川中学)在内的韩国花样滑冰代表队将从6日开始参加在首尔木洞滑冰场举行的国际滑冰联盟(ISU)四大洲花样滑冰锦标赛。 目标是时隔11年后再次获得奖牌。在加拿大温哥华举行的2009年冬奥会上，金妍儿(30岁)是唯一一位在四大洲锦标赛上获得奖牌的韩国选手。当时获得女子单人滑金牌的金妍儿在第二年的温哥华冬奥会上也夺得了金牌。 即使在主场举行比赛，也不一定对韩国选手有利。在距离2018年平昌冬奥会还有1年之际，2017年在江陵冰上竞技场举行的该比赛上，崔多彬(20岁)获得了女单第5名。这是韩国选手在该项赛事中获得的最好成绩。 目前在韩国选手中，车俊焕和刘英被认为是最接近站上领奖台的选手。而且两位选手都是日本选手的最大竞争对手。 在男子单人滑项目上，2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会两连冠的羽生结弦(26岁)被认为是夺冠热门。羽生结弦在奥运会、世锦赛、大奖赛总决赛上都获得过冠军，但目前唯独还没有拿到过四大洲锦标赛的金牌。 车俊焕决心用主要武器四周跳向羽生结弦发起挑战。车俊焕表示，“去年四大洲锦标赛(仅排在第六位)时，因为太想表现好的愿望太强烈，所以表演就失败了。这次大赛的目标是先干净利落地演技完。想在国内粉丝面前展现出自己最好的一面。” 在女子单人滑比赛中，18岁的纪平梨花是最有力的夺冠热门。纪平梨花的个人最高分是233.12分，比刘英(217.49分)高出15分以上。刘英说：“现在我确实和纪平梨花还有差距。尽管如此，在日本和纪平梨花一起训练的过程中，我学到了很多东西。我认为自己是善意的竞争者，将参加本次比赛。” 四大洲锦标赛是为对抗只有欧洲选手才能参赛的欧洲锦标赛而从1999年开始设立的，只有来自亚洲、美洲、非洲和大洋洲的选手才能参赛。大会每年举行。 今年的大赛将以6日上午11时开始的冰舞比赛拉开帷幕，并以9日下午3时25分结束的男子单人自由滑表演落下帷幕。

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