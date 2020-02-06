警告大流行的“一无所知”患者和第三国感染，应把警告提高到“严重”级别. February. 06, 2020 07:52. . 国内新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）确诊患者昨天增至18人。最令人担忧的是，感染途径不明的“一无所知”患者开始出现。16号确诊患者、40多岁的女性去泰国旅游回来，不知道是从中国以外国家感染的“第三国感染”的开始，还是属于韩国国内感染者。17号患者、38岁的男性，是去了新加坡参加国际会议后回国。参加这一会议的马来西亚人被确诊，被划分为“第三国感染”。武汉肺炎有可能已经在中国以外的东南亚广泛扩散。 以中国入境者和确诊患者的接触者为主而设计的韩国国内防疫网无法查出“第三国感染”。16号、17号患者在被确诊为武汉肺炎之前，在社区里晃悠了相当长一段时间。16号患者自上月19日回国后，因出现恶寒发热症状，在16天内先后6次访问了专科医院和大学医院等2个地方。但是因为她没有访问中国的经历，没能接受甄别检查。17号患者则从24日开始，在医院、药店、超市、餐厅等处转悠了10天。因为他也没有访问中国，所以被排除在甄别检查和监视对象之外。 自上个月20日国内出现首例武汉肺炎患者后，政府一直以慢一拍的应对，加重了社区扩散危机。由于不承认无症状患者感染，监视、隔离对象受到限制。在中国全境发病后的4日，才对来自中国自行封锁的湖北省的外国人实施入境禁令，其实效性受到质疑。 如果考虑到很晚才得到确诊、一直在到处晃悠的两名患者及其家属，很难估计接触人数。应该假设事实上已经开始了社区感染，并扩大防疫网。此次应该采取先发制人的措施，将传染病危机警报从“警戒”升级为“严重”。到了“严重”阶段，才会成立国务总理主管的中央灾难安全对策本部，各地方自治团体也将启动灾难安全对策本部。就是要转变为学校、企业等公共、民间都参与防疫的紧急应对体制。现在是与时间赛跑。只有集中传染病初期诊断部门、公共保健人力等资源，尽早结束疫情，才能减少韩国社会所遭受的社会、经济后遗症。

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