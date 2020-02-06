成为美术的政治口号. February. 06, 2020 08:40. by 美术评论家 /. 在德国卡塞尔每五年举行一次的“文献展”上，经常会遇到难以区分究竟是不是艺术的作品。2017年的活动特别安排与希腊雅典同时进行，因此更加引人注目。两个城市的大街小巷随处可见用12国语言刻着“我们是人民”字样的大型横幅和海报。 广告或集会横幅等印刷品是德国概念美术家汉斯·哈克的作品。哈克以借助广告或新闻形式的现实批判性作品而闻名，1970年在纽约现代美术馆展示的投票箱最具代表性。他在展厅门口设立投票箱后，向观众询问纽约州州长尼尔森·洛克菲勒对越南战争的支持是否会成为在选举中不投票给他的理由。当时洛克菲勒还是这家美术馆的董事会成员。投票结果是“是的”占了绝大多数。这是一件将最尖锐的政治争论焦点引入美术制度的作品。 哈克在世界权威的“文献展”中使用的句子也取自“东德星期一示威”上的政治口号。1989年，无法再忍受独裁统治的东德市民高呼“我们是人民”（Wir sind das Volk！），每周一都走上街头，最终推倒了柏林墙。但在欧洲难民问题出现后，德国极右组织“佩吉达（PEGIDA，爱国欧洲人反对西方伊斯兰化）”2015年让这一口号再次流行，把“我们”限定为德国人，并利用这一口号将对移民和难民的歧视正当化。 哈克看到因难民问题而分裂的欧洲社会，希望让世界人民记住这一口号的本意。这就是他选择印刷品而不是高级美术，选择街道而不是美术馆的原因。同时，文字两侧的彩虹色，既有希望的意义，也象征性少数群体。最终，该作品传达的信息是“所有人一律平等，不得因性别、肤色、宗教、国籍等任何理由受到歧视”的常识的觉醒。

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