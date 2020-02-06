三星电子在美国家电市场的占有率达到20.5%，连续四年排名第一. February. 06, 2020 07:52. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子去年在世界最大的家电市场—美国创下了历史最高市场占有率，占据了第一位。5日，美国市场调查企业“Track Line”透露，去年三星电子在美国生活家电各品牌市场占有率为20.5%，连续4年位居榜首。与2018年市场占有率(19.4%)相比增加了1.1个百分点。 三星电子在烘干机、洗衣机、冰箱等生活家电主力产品的市场占有率均居首位。烘干机去年市场占有率为20.8%，连续3年稳居第一。洗衣机(20.5%)、冰箱(23.7%)的市场占有率也位居第一。公司方面表示，烘干机•洗衣机因反映美国消费者喜好的全新颜色、大幅缩短的洗涤及烘干时间、高能效等受到好评。在上冷藏•下冷冻结构下，上部冷藏室向两侧开门的大容量法式门冰箱，市场占有率也达到32%，连续11年稳居第一。 三星电子生活家电事业部专务崔益秀(音)表示：“在新产品中不断反映消费者的生活方式和喜好，从而提高了在美国主要家电市场的占有率。今年作为美国第一大家电品牌，三星电子将继续保持竞争力。”

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