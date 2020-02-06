“船上集体感染”，载有3700名游客的日本邮轮10人确诊感染新冠病毒. February. 06, 2020 07:53. by 东京=朴衡俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 据悉，载有新型冠状病毒感染症(武汉肺炎)患者的消息传开后,，从本月3日开始停泊在日本横滨港的大型邮轮“钻石公主”号上出现了10名确诊患者。 据NHK电视台5日报道，日本厚生劳动省大臣加藤胜信当天召开记者会表示，“对钻石公主号上的乘客和乘务员等3711人进行了新型冠状病毒检查，检疫结果发现有10人的样本出现新型冠状病毒阳性反应。”这是日本首次发现集体感染病例。 厚生劳动大臣加藤胜信表示：“10名感染者中有3人是日本人，其余都是其他国家国籍。年龄在50至80岁之间，目前还没有重症病例。”韩国驻日大使馆方面表示，“10人中没有韩国人。” 这艘载有56个国家籍乘客的邮轮于上月20日从横滨港启航，在日本、香港、台湾等地游览了两周。此前的1日，香港卫生当局表示，上月25日在香港下船的香港男性(80岁)被确认感染了新型冠状病毒。对此，厚生劳动省1日在冲绳县那霸进行了一次检疫，但破例于3日再度进行了检疫。 对有发热或咳嗽症状的273人再次进行了检查，已出检疫结果的31人中有10人感染了新型冠状病毒。目前，还有242人的检测结果尚未出来，感染人数可能还会增加。包括9名韩国人在内，该邮轮上有2666名乘客和1045名乘务员。 确诊为阳性的10人立即被送往神奈川县内的医院。考虑到新型冠状病毒的较长潜伏期，厚生劳动省要求其余乘客和乘务员在船内暂时滞留两周。

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